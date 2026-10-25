Anh và Pháp diễn tập đổ bộ đường không

Cuộc diễn tập mang tên Rhino Titan diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện quân sự Sennelager, trong đó khoảng 600 lính dù Anh và Pháp thực hiện nhảy dù từ 4 máy bay vận tải A400M Atlas của Không quân Hoàng gia Anh. Đây là một trong những hoạt động đổ bộ đường không lớn nhất của Anh trong 2 thập niên qua.

Các nội dung huấn luyện tập trung kiểm tra khả năng tác chiến trong môi trường có thiết bị bay không người lái (UAV) và phương tiện tác chiến điện tử, qua đó giúp binh sĩ thích ứng với yêu cầu của chiến tranh hiện đại.

Theo Chính phủ Anh, hoạt động phối hợp với các đồng minh Pháp và Đức góp phần nâng cao năng lực triển khai nhanh lực lượng đổ bộ đường không quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu phòng thủ và bảo đảm an ninh của NATO.