Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (bên trái) cùng Thủ tướng Anh Andy Burnham tại Hội nghị thượng đỉnh EU - Anh diễn ra tại Thủ đô Brussels, Bỉ. Ảnh: AP

Thẳng thắn nhìn nhận và từng bước tháo gỡ rào cản

Mới đây, Thủ tướng Anh Andy Burnham và các nhà lãnh đạo châu Âu gặp nhau tại Thủ đô Brussels, Bỉ nhằm từng bước tháo gỡ một số rào cản được dựng lên sau tiến trình Brexit. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh một thập kỷ đã trôi qua kể từ thời điểm cử tri Anh đưa ra quyết định tách khỏi khối kinh tế - chính trị chung gồm 27 quốc gia thành viên.

Mặc dù giữa Anh và EU vẫn còn tồn tại nhiều trở ngại trên hành trình tiến tới một mối quan hệ gắn kết sâu rộng hơn, cả hai bên đang thể hiện thiện chí thu hẹp dần các bất đồng. Đây là hội nghị thượng đỉnh thứ 2 tập trung trực tiếp vào mục tiêu tăng cường hợp tác song phương, cho thấy nỗ lực hàn gắn không còn dừng ở mức thăm dò mà đã chuyển sang bước đi cụ thể.

Động lực thúc đẩy quá trình tái thiết quan hệ lần này trở nên mạnh mẽ hơn rõ rệt dưới thời ông Andy Burnham. Người đứng đầu Chính phủ Anh không ngần ngại đưa ra tuyên bố thẳng thắn rằng, Brexit đã không mang lại hiệu quả.

Thủ tướng Andy Burnham cho hay, tình trạng né tránh thực tế suốt thời gian qua, ai cũng dễ dàng nhìn thấy những bất cập, nhưng không ai sẵn sàng nói ra sự thật hiển nhiên ấy. Ông Andy Burnham đồng thời thừa nhận một cách trực diện rằng, chúng ta đã mất nhiều hơn những gì đạt được trong 10 năm qua.

Xét về quy mô, chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh tại Brussels đặt ra những mục tiêu khá cụ thể và tương đối khiêm tốn. Tuy nhiên, đây là thành quả từ nhiều tháng kiên trì đàm phán ngoại giao, được khởi động từ chính phủ tiền nhiệm và bắt đầu theo đuổi chủ trương cải thiện quan hệ với lục địa châu Âu.

Trọng tâm thảo luận của hai bên xoay quanh 3 nội dung thiết thực. Thứ nhất là thỏa thuận nới lỏng các quy định hạn chế đối với hoạt động thương mại nông sản, nhằm tháo gỡ khó khăn cho giới nông dân Anh vốn nhiều lần phàn nàn về những thủ tục giấy tờ phức tạp kể từ sau Brexit khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.

Nội dung thứ 2 là chương trình trải nghiệm dành cho giới trẻ, mở ra cơ hội cho hàng chục nghìn thanh niên châu Âu tạm thời sang Anh học tập, làm việc và ngược lại mà không phải chịu những rào cản khắt khe áp dụng sau Brexit.

Nội dung thứ 3 là thỏa thuận liên kết trở lại các hệ thống giao dịch khí thải carbon giữa hai bên nhằm đồng bộ hóa nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu và kinh tế xanh.

Dẫu vậy, nhiều thay đổi sâu sắc được áp đặt sau Brexit vẫn chưa được đưa vào chương trình nghị sự lần này. Điển hình là vấn đề tự do đi lại qua biên giới vẫn nằm ngoài bàn đàm phán. Trước khi Anh rời EU, người dân và người lao động giữa Anh với các nước châu Âu có thể di chuyển và chuyển đổi công việc qua lại rất thuận tiện, song quyền lợi này hiện vẫn chưa có lộ trình khôi phục như trước.

Lực đẩy địa chính trị và lộ trình phía trước

Giới quan sát cho rằng, sự chuyển biến rõ nét trong cách tiếp cận từ phía Anh trước hết bắt nguồn từ sự thay đổi tư duy ở cấp lãnh đạo cao nhất. Giới chuyên gia quốc tế nhận định, sau 10 năm, nước Anh cuối cùng đã có một vị thủ tướng sẵn sàng công khai thừa nhận điều mà dư luận đã thấy rõ suốt một thập kỷ qua: Brexit là một thất bại lớn.

Sự thừa nhận thẳng thắn này mang ý nghĩa then chốt khi giúp cởi bỏ tâm lý e ngại chính trị kéo dài, qua đó mở ra cánh cửa cho một cuộc thảo luận nghiêm túc, thực chất hơn về tương lai quan hệ giữa Anh và EU trong giai đoạn mới.

Bên cạnh yếu tố nội tại, nỗ lực xích lại gần nhau giữa hai bờ eo biển Manche còn chịu sức ép và tác động đáng kể từ 3 quốc gia không hề góp mặt tại hội nghị thượng đỉnh lần này, bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Nga. Trong 2 năm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm đảo lộn trật tự thương mại toàn cầu thông qua các chính sách thuế quan quyết liệt.

Cùng với đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục thúc ép châu Âu phải tự gánh vác trách nhiệm lớn hơn về năng lực quốc phòng, đồng thời có những bước đi xích lại gần Nga và nhiều quyết sách khiến các đồng minh bất ngờ. Chính những biến chuyển khó lường này đã buộc các đối tác thân cận nhất của Mỹ phải chủ động đa dạng hóa quan hệ và tìm kiếm điểm tựa hợp tác mới ngay trong khu vực.

Trong lĩnh vực kinh tế và công nghệ, cả Anh lẫn EU đều đang đối diện với sức ép cạnh tranh ngày càng lớn từ làn sóng hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc, cũng như hệ lụy từ cuộc đua gay gắt giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Song song với đó, bất ổn an ninh kéo dài tại châu Âu tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về nhu cầu cấp thiết phải phối hợp chuẩn bị năng lực quốc phòng chung tại châu Âu.

Tuy nhiên, con đường đưa Anh tiến gần hơn tới EU vẫn tiềm ẩn nhiều bài toán phức tạp trong chính trường nội bộ. Dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, đa số người dân Anh hiện nay đều cho rằng, Brexit là một sai lầm, song ngay trong nội bộ đảng Lao động cầm quyền vẫn có không ít thành viên bày tỏ lo ngại về nguy cơ khơi lại cuộc tranh luận vốn từng gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội.

Mối bận tâm lớn của giới chính trị gia ủng hộ cải thiện quan hệ với châu Âu là các bước đi nhượng bộ có thể vô tình tạo lợi thế cho phe phản đối. Cụ thể, ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Reform UK vốn có lập trường ủng hộ Brexit kiên định, cùng bà Kemi Badenoch, lãnh đạo đảng Bảo thủ đều đang sẵn sàng tận dụng cơ hội để thổi bùng lại các cuộc tranh luận nhạy cảm về vấn đề nhập cư và chủ quyền quốc gia, vốn từng là động lực chính tạo nên chiến dịch rời EU trước đây.

Trước những lực cản chính trị nhạy cảm đó, Thủ tướng Anh Andy Burnham lựa chọn cách tiếp cận thận trọng nhưng vẫn để ngỏ không gian cho tương lai. Dù không loại trừ khả năng Anh có thể xem xét tái gia nhập EU vào một thời điểm thích hợp, Thủ tướng Andy Burnham khẳng định, bản thân chỉ đưa ra các phương án để công chúng cân nhắc và mọi quyết định mang tính bước ngoặt sẽ chỉ diễn ra sau cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Khẳng định vai trò quyết định của cử tri, Thủ tướng Andy Burnham nhấn mạnh, ở mọi giai đoạn, người dân Anh sẽ là người quyết định.

Việc thiết lập lại một khuôn khổ quan hệ sâu rộng giữa Anh và EU được dự báo là tiến trình dài hơi và không thể hoàn tất trong ngắn hạn. Dù lựa chọn phương án tái gia nhập khối, tham gia trở lại liên minh thuế quan hay xây dựng một mô hình quan hệ đặc thù tương tự như giữa EU với Thụy Sĩ, các cuộc đàm phán kỹ thuật và pháp lý đều có thể kéo dài nhiều năm. Trên thực tế, trước đây, Anh cũng từng phải mất hơn 5 năm đàm phán đầy cam go mới có thể hoàn tất quá trình rời khỏi mái nhà chung châu Âu.