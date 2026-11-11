Anh và EU tìm tiếng nói chung, tháo gỡ những vướng mắc hậu Brexit

Anh và EU thúc đẩy thực hiện các cam kết hậu Brexit, tập trung tháo gỡ vướng mắc về quyền công dân và thương mại trước thềm Hội nghị thượng đỉnh ngày 20/11. (Nguồn: Today's Conveyancer)

Khuôn khổ Windsor là thỏa thuận được Anh và EU thống nhất vào tháng 2/2023 nhằm tháo gỡ những vướng mắc thương mại hậu Brexit, đặc biệt là các quy định trong Nghị định thư Bắc Ireland. Theo đó, thỏa thuận thiết lập cơ chế phân luồng hàng hóa nhằm đơn giản hóa thủ tục kiểm soát, đồng thời trao cho Nghị viện Bắc Ireland quyền phản đối một số quy định mới của EU thông qua cơ chế “Phanh Stormont”.

Cam kết trên được đưa ra tại cuộc họp Ủy ban chung giám sát thực hiện Thỏa thuận Brexit ở Brussels (Bỉ), do Bộ trưởng Quan hệ liên chính phủ Anh Hamish Falconer và Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic đồng chủ trì.

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để những công dân đang có quy chế cư trú tạm thời chuyển sang thường trú trong năm 2027, qua đó bảo đảm các quyền về cư trú, làm việc và đi lại theo những cam kết đã thống nhất.

Bên cạnh đó, Anh và EU nhấn mạnh quyết tâm thực thi đầy đủ Khuôn khổ Windsor nhằm đơn giản hóa thủ tục thương mại giữa Anh và Bắc Ireland.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường các biện pháp bảo vệ thị trường chung châu Âu và tiếp tục triển khai những thỏa thuận hợp tác hậu Brexit, trong đó có các nội dung về Gibraltar, vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh giáp Tây Ban Nha.

Cuộc họp diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Anh-EU tại Brussels vào ngày 20/11, trong bối cảnh hai bên tiếp tục nỗ lực tháo gỡ những vấn đề tồn đọng sau Brexit và củng cố quan hệ hợp tác song phương.

(theo Euronews)