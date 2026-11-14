Anh và EU hướng tới thỏa thuận giúp ngành cây trồng tiết kiệm 60 triệu bảng mỗi năm

Bộ trưởng Môi trường Anh Angela Eagle cho biết thỏa thuận kiểm dịch động thực vật với Liên minh châu Âu (EU) có thể giúp ngành cây trồng tiết kiệm khoảng 60 triệu bảng mỗi năm. (Nguồn: The Guardian)

Theo The Guardian ngày 13/11, Chính phủ Anh kỳ vọng thỏa thuận mới với Liên minh châu Âu (EU) về các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS) sẽ giúp giảm đáng kể chi phí giao thương trong ngành cây trồng.

Bộ trưởng Môi trường Anh Angela Eagle cho biết việc loại bỏ phần lớn hoạt động kiểm tra biên giới và thủ tục giấy tờ có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 60 triệu bảng mỗi năm.

Con số trên được tính toán bởi Hiệp hội Thương mại Làm vườn Anh (HTA), bao gồm phí kiểm tra sức khỏe thực vật, chứng nhận kiểm dịch, kiểm tra hồ sơ, phí cảng, chi phí đại lý, lao động và vận chuyển bổ sung.

Tuy nhiên, khoản tiết kiệm này chưa tính đến thiệt hại do giao hàng chậm hoặc hàng hóa hư hỏng trong quá trình kiểm tra.

Thỏa thuận SPS dự kiến được ký tại hội nghị thượng đỉnh Anh–EU ngày 20/11, nhưng nhiều quy định mới chỉ có thể bắt đầu được thực hiện từ quý I/2028.

Điều này đồng nghĩa các doanh nghiệp vẫn phải duy trì cơ chế kiểm tra hiện tại trong hơn một năm nữa.

Provender Nurseries, một doanh nghiệp bán buôn cây cảnh lớn tại Kent, đã đầu tư ít nhất 500.000 bảng để xây dựng cơ sở kiểm tra hàng nhập khẩu sau Brexit.

Giám đốc điều hành Richard McKenna cho biết cơ sở này giúp doanh nghiệp giảm rủi ro chậm trễ và hư hỏng hàng hóa, nhưng sẽ không còn cần thiết khi thỏa thuận mới được triển khai.

Dù vậy, ông hy vọng các nhà cung cấp châu Âu từng ngừng xuất khẩu sang Anh do thủ tục phức tạp sẽ quay trở lại thị trường.

HTA cũng đề nghị áp dụng các biện pháp chuyển tiếp nhằm giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp trước khi thỏa thuận chính thức có hiệu lực.

Một vấn đề còn tồn tại liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật. Anh hiện vẫn sử dụng một số loại hóa chất bị cấm tại EU, khiến doanh nghiệp lo ngại về khả năng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu trong tương lai.

Bà Eagle cho rằng thỏa thuận có thể tạo sức ép giảm giá thực phẩm, nhưng không khẳng định giá bán lẻ chắc chắn sẽ giảm.