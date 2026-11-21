Theo tờ Guardian, Thủ tướng Anh Andy Burnham ngày 20/11 đã công bố các thỏa thuận vừa đạt được với EU sau hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ), khẳng định các thỏa thuận mới sẽ giúp nền kinh tế Anh tăng thêm 17 tỷ Bảng mỗi năm.

"Đây là một ngày tốt đẹp với nước Anh và châu Âu. Những thỏa thuận mới đạt được là giới hạn mà chúng tôi có thể thực hiện trước cuộc tổng tuyển cử tiếp theo. Tất nhiên, tôi sẽ duy trì các cuộc trao đổi không chính thức với EU trong khoảng một năm tới để thảo luận về những bước đi tiếp theo trong quan hệ song phương", ông Burnham cho biết.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Andy Burnham và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: EPA

Về phía EU, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU tôn trọng quyết định rời khỏi khối của người dân Anh (Brexit) và cũng sẽ tôn trọng lựa chọn tăng cường quan hệ của nước này trong giai đoạn hậu Brexit.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen bày tỏ hoan nghênh việc nhà lãnh đạo Anh sẵn sàng thảo luận rộng hơn về quan hệ của EU và London trong tương lai. "Chúng tôi sẵn sàng cùng trao đổi ý tưởng và hoan nghênh những cuộc thảo luận như vậy. Mọi người có thể trông cậy vào chúng tôi", bà Von der Leyen nói.

Theo truyền thông Anh, ba vấn đề thảo luận vừa được công bố bao gồm cơ chế đơn giản hóa hoạt động xuất khẩu thực phẩm thông qua cắt giảm thủ tục hành chính; liên kết hệ thống giao dịch phát thải của Anh và EU cũng như thiết lập chương trình trải nghiệm dành cho thanh niên.

Vào đầu tuần này, Thủ tướng Burnham đã thừa nhận Brexit không hiệu quả, đồng thời kêu gọi London xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU để đối phó với chủ nghĩa biệt lập đang gia tăng trên thế giới.

"Brexit đã không hiệu quả. Những gì chúng ta mất đi là nhiều hơn những gì nhận lại được", ông Burnham phát biểu hôm 16/11.