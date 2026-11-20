Tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ) ngày 20-11, Anh và EU đã hoàn tất đàm phán 3 thỏa thuận nhằm tháo gỡ những rào cản trong quan hệ kinh tế, thương mại và giao lưu thanh niên kể từ khi Anh rời khỏi khối (Brexit).

Quốc kỳ Anh (phía trước) và cờ Liên minh châu Âu (EU) bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ở London. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố chung sau hội nghị, thỏa thuận đầu tiên liên quan đến các tiêu chuẩn vệ sinh, kiểm dịch động vật và thực vật (SPS).

Khi được triển khai từ ngày 1-3-2028, thỏa thuận sẽ giúp phần lớn sản phẩm động vật, thực vật và các mặt hàng liên quan được trao đổi giữa Anh và EU mà không phải thực hiện những thủ tục chứng nhận, kiểm tra như hiện nay.

Cơ chế này cũng được mở rộng đối với hàng hóa lưu thông giữa Vương quốc Anh và Bắc Ireland, đồng thời duy trì khả năng tiếp cận cả thị trường nội địa Anh và thị trường chung EU của vùng lãnh thổ này.

Chính phủ Anh ước tính riêng thỏa thuận thương mại thực phẩm và đồ uống có thể đóng góp thêm 5,1 tỷ bảng Anh mỗi năm cho nền kinh tế.

Thỏa thuận thứ hai tập trung kết nối hệ thống giao dịch phát thải carbon (ETS) của hai bên.

Theo đó, Anh và EU hướng tới công nhận hạn ngạch phát thải của nhau, đồng thời miễn áp dụng cơ chế điều chỉnh biên giới carbon đối với hàng hóa của hai bên, theo quy định và thủ tục pháp lý tương ứng.

Trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, hai bên nhất trí triển khai Chương trình Trải nghiệm Thanh niên (YES), cho phép mỗi bên có tối đa 100.000 người trẻ sang lãnh thổ bên kia trong thời gian tối đa 3 năm để làm việc, học tập, tình nguyện hoặc du lịch.

Hai bên đặt mục tiêu áp dụng thỏa thuận chậm nhất trong năm 2028 và đưa chương trình vào hoạt động muộn nhất từ tháng 1-2030.

Ngoài ra, Anh cũng sẽ tham gia chương trình Erasmus+ của EU từ năm 2027, mở rộng cơ hội trao đổi giáo dục cho học sinh, sinh viên và người học ở nhiều độ tuổi.

Ngoài ba nội dung trọng tâm, hai bên cam kết tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng, hỗ trợ Ukraine, kiểm soát di cư trái phép và bảo vệ chuỗi cung ứng chiến lược.

Anh và EU cũng hướng tới hoàn tất đàm phán về việc Anh tham gia thị trường điện nội khối EU trong năm 2027.