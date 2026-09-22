Anh tuyên bố sẽ hỗ trợ quân sự mang tính phòng thủ cho Saudi Arabia để đối phó lực lượng Houthi, Pháp sẵn lòng làm một việc

Một cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các xe tải mà họ cho là đang vận chuyển thiết bị quân sự từ Saudi Arabia đến phía Đông Nam Yemen. (Nguồn: The Guardian)

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, ông Burnham cho biết quyết định được đưa ra sau khi Saudi Arabia đề nghị “hỗ trợ quân sự”. Thủ tướng Anh đã chấp thuận đề nghị này trên cơ sở tham vấn Bộ trưởng Quốc phòng Wes Streeting và Ngoại trưởng Ed Miliband.

Theo các quan chức chính phủ Anh, hoạt động hỗ trợ sẽ được triển khai trong thời gian có hạn và trước mắt dự kiến kéo dài “vài tuần”.

Hỗ trợ mang tính phòng thủ này sẽ giúp các máy bay chiến đấu của Saudi Arabia đánh chặn và phá hủy tên lửa, máy bay không người lái (UAV) của lực lượng Houthi đang hướng tới nước này.

Thủ tướng Burnham gắn quyết định trên với những lo ngại về chi phí sinh hoạt và nhu cầu bảo vệ các lợi ích rộng lớn hơn của Anh, nói rõ: “Saudi Arabia đang phải đối mặt với các cuộc tấn công và có nguy cơ tiếp tục xảy ra gián đoạn. Chúng ta cần duy trì các tuyến đường này và đó là lý do Anh đồng ý với đề nghị hỗ trợ".

Cùng ngày, một nguồn tin ngoại giao cho biết, Pháp cũng sẵn sàng “đóng góp vào việc bảo đảm an ninh cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia tại Yanbu và dọc tuyến đường ống Đông-Tây, trong khuôn khổ cách tiếp cận hoàn toàn mang tính phòng thủ”, đồng thời nhấn mạnh “điều này hoàn toàn không bao gồm việc tham gia vào cuộc xung đột với lực lượng Houthi”.

Lực lượng Houthi đang giao tranh với chính phủ Yemen được quốc tế công nhận trong cuộc nội chiến tại nước này, trong đó Saudi Arabia ủng hộ chính phủ Yemen.

Trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công UAV và tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, cũng như các cơ sở năng lượng dọc bờ biển Đỏ, trong đó có các cơ sở thuộc tập đoàn dầu mỏ Saudi Aramco của nước này tại thành phố cảng Yanbu.

Theo Riyadh, tuyến đường ống Đông-Tây, tuyến đường quan trọng để xuất khẩu dầu thô, cũng đã bị đình chỉ hoạt động sau các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái được phóng từ Iraq.