[Ảnh] Tuổi trẻ Thủ đô đón ngọn lửa Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' từ cực Nam Tổ quốc

Đoàn vận động viên thanh niên tiêu biểu rước ngọn đuốc "Tôi yêu Tổ quốc tôi" từ đất mũi Cà Mau về Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: LINH PHAN)

Mở đầu chương trình là Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đầy cảm xúc tự hào của hàng nghìn đại biểu, với điểm nhấn là nghi thức rước và trao ngọn lửa thiêng của Hành trình cùng tên. Từ đất mũi Cà Mau, ngọn lửa đã được các đại biểu thanh niên ưu tú rước về Hà Nội. (Ảnh: LINH PHAN)

Đại diện tuổi trẻ Thủ đô, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội Đào Đức Việt (thứ 2 từ trái sang) đã đón ngọn đuốc. Đây là nghi thức thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ, truyền thống lịch sử và khát vọng của tuổi trẻ hôm nay. (Ảnh: LINH PHAN)

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam﻿ Lê Hải Long, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 có chủ đề "Tự hào truyền thống 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam", được chia thành 7 chặng, tượng trưng cho 7 thập niên xây dựng, phát triển của Hội. Hành trình đã để lại dấu ấn đặc biệt với hàng chục nghìn công trình, phần việc, thu hút hàng chục triệu lượt hội viên, thanh niên tham gia, đạt hơn 1,3 tỷ lượt tiếp cận trên không gian số. (Ảnh: LINH PHAN)

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội; biểu dương 15 Hội Liên hiệp thanh niên các tỉnh, thành phố có thành tích xuất sắc trong triển khai Hành trình.

Ngay sau đó, hàng nghìn đại biểu, hội viên, thanh niên Thủ đô đã cùng cất cao ca khúc "Tôi yêu Tổ quốc tôi", qua đây lan tỏa niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ﻿ Việt Nam. (Ảnh: LINH PHAN)

Tại chặng cuối cùng, hành trình được tổ chức tại hồ Hoàn Kiếm﻿, nơi giao hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa chiều sâu nghìn năm lịch sử và nhịp sống của Thủ đô đang vươn mình phát triển mạnh mẽ. (Ảnh: LINH PHAN)

Trong khuôn khổ Hành trình, người dân, thanh thiếu nhi Thủ đô đã có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống. (Ảnh: LINH PHAN)

Tham gia hành trình, không chỉ có thanh thiếu nhi hay người dân Hà Nội. Rất nhiều khách du lịch thập phương đã bị thu hút bởi những chương trình ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ được thực hiện bởi người trẻ. (Ảnh: LINH PHAN)

Được biết, song song với hành trình, sáng cùng ngày, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đã đồng loạt triển khai “Ngày thứ bảy tình nguyện﻿” tại 126 xã, phường trên địa bàn, gắn với kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô đang tới rất gần. (Ảnh: LINH PHAN)

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 đã khép lại với chặng 7 đầy cảm xúc. Nhưng phong trào thanh niên, tinh thần “Tôi yêu Tổ quốc tôi” sẽ được viết tiếp bằng trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần tiên phong, sức sáng tạo và ý chí vươn lên của một thế hệ thanh niên Việt Nam có lý tưởng, bản lĩnh, sẵn sàng góp phần vào sự phát triển của đất nước. (Ảnh: LINH PHAN)