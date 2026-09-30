Anh tung chương trình hỗ trợ người mua nhà lần đầu

Biển hiệu của một văn phòng môi giới bất động sản tại khu dân cư ở phía Nam London, Anh, ngày 7/8/2023. Ảnh: Reuters.

Chính phủ Anh mới đây công bố chương trình Your First Home, cho phép người mua nhà lần đầu chỉ cần có khoản đặt cọc tương đương 2,5% giá trị bất động sản, thấp hơn mức 5% thường thấy ở các khoản vay thế chấp có tỷ lệ cho vay cao.

Theo kế hoạch, chính phủ sẽ cung cấp khoản vay vốn chủ sở hữu lên tới 20% giá trị căn nhà, với một khoảng thời gian ban đầu không tính lãi. Người mua vay thế chấp ngân hàng cho phần còn lại.

Chẳng hạn, với căn nhà trị giá 300.000 bảng, người mua cần tự chuẩn bị 7.500 bảng tiền đặt cọc. Chính phủ có thể cho vay thêm 60.000 bảng, phần còn lại được tài trợ bằng khoản vay thế chấp.

Chương trình chỉ áp dụng với nhà xây mới tại vùng England và dành cho người mua nhà lần đầu. Chính phủ dự kiến áp dụng giới hạn thu nhập hộ gia đình cùng trần giá nhà khác nhau tùy khu vực. Các điều kiện chi tiết được xác nhận trong ngân sách ngày 28/10.

Your First Home được xem là chương trình nối tiếp Help to Buy, vốn kết thúc năm 2023. Chương trình cũ yêu cầu người mua đặt cọc tối thiểu 5%, trong khi chính phủ cung cấp khoản vay vốn chủ sở hữu lên tới 20%.

Theo Reuters, việc Help to Buy kết thúc đã khiến nhu cầu đối với nhà xây mới trong những năm gần đây giảm sút. Vì vậy, kế hoạch mới được giới đầu tư kỳ vọng có thể tạo cú hích đáng kể cho các hãng xây nhà Anh.

Chỉ số FTSE 350 của các hãng xây nhà Anh giảm mạnh sau khi đạt đỉnh năm 2020, trong bối cảnh chi phí vay tăng. Chỉ số bật tăng sau khi chính phủ công bố kế hoạch Your First Home ngày 26/9. Nguồn: LSEG/Reuters.

Cổ phiếu một số doanh nghiệp xây nhà tăng sau khi chương trình được công bố. Các nhà phân tích cho rằng Persimmon và MJ Gleeson nằm trong nhóm có thể hưởng lợi đáng kể nếu chính sách giúp thêm nhiều người mua lần đầu tiếp cận nhà mới.

Tuy nhiên, quy mô tác động còn phụ thuộc vào các điều kiện cuối cùng, đặc biệt là giới hạn thu nhập và giá nhà. Các hãng xây dựng tham gia cũng sẽ phải đóng góp một phần chi phí của chương trình.

Chính phủ Anh dự kiến mở đăng ký trước cho Your First Home vào cuối năm 2026, sau khi các điều khoản đầy đủ được công bố.