[Ảnh] Từ sa bàn đến thao trường Lữ đoàn pháo binh

Các chiến sĩ trong khẩu đội tiến hành cơ động chiếm lĩnh trận địa. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Cán bộ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 368 huấn luyện trên sa bàn.

Huấn luyện trên sa bàn, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.

Cán bộ tiến hành bắn nghiên cứu bản đồ, khẩu lệnh chuẩn bị chỉ huy﻿ bắn trên Đài quan sát.

Cán bộ thực hành quan sát, đo đạc bằng khí tài quang học (Phương hướng bàn), rèn luyện kỹ năng sử dụng trang bị, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Khẩu pháo được ngụy trang, triển khai cùng xe kéo sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ.

Các chiến sĩ trong khẩu đội tiến hành cơ động chiếm lĩnh trận địa.

Pháo vào vị trí chiếm lĩnh.

Pháo xe kéo 152 D-20 là loại pháo binh có cỡ nòng lớn, hỏa lực mạnh, giữ vai trò quan trọng trong nhiệm vụ chi viện hỏa lực của đơn vị.

Các chiến sĩ Pháo thủ phối hợp đưa trang bị xuống xe, thực hiện công tác chuẩn bị chiến đấu.

Khẩu đội phối hợp thực hiện các thao tác đưa pháo về tư thế chiến đấu.

Với ưu thế về sức công phá, loại pháo này đòi hỏi cán bộ, chiến sĩ nắm chắc tính năng, cấu tạo, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật, phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong huấn luyện pháo 152 D-20, cán bộ, chiến sĩ tập trung rèn luyện kỹ năng thực hành, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí; chú trọng sự thống nhất, nhịp nhàng, chính xác trong hoạt động của khẩu đội.

Đội ngũ cán bộ tích cực trau dồi phương pháp, tác phong chỉ huy, nâng cao năng lực tổ chức, điều hành huấn luyện, góp phần phát huy hiệu quả vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu.

Các chiến sĩ phối hợp thực hiện thao tác nạp đạn pháo tổ chức bắn các mục tiêu trong và ngoài kế hoạch.

Chiến sĩ pháo thủ số 1 tập trung cao độ lấy các phần tử bắn lên hệ thống giá ngắm.

Trận địa huấn luyện của Đại đội 2, Tiểu đoàn 1.

Phút giải lao trên thao trường.

Phút giải lao trên thao trường.