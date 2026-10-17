[Ảnh] Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ THÀNH)

Tham gia đoàn có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; đại diện Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại biểu tập trung tại khu vực tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng đoàn công tác dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thành kính dâng hương.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thành kính dâng hương các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã cống hiến tuổi thanh xuân, xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn đại biểu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đại diện lực lượng dân quân tự vệ phường Long Bình thắp hương.

Tất cả nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, giữ vững phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến dâng hương từng phần mộ của 731 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ Công viên Lê Thị Riêng﻿ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung tướng Vũ Trung Kiên và Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố thắp hương tại ngôi mộ chung của 33 liệt sĩ.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thắp hương các phần mộ liệt sĩ vừa được an táng.

Theo báo cáo của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, sau lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ ngày 14/10, trong 2 ngày tiếp theo, đơn vị đã quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 9 hài cốt có di vật kèm theo.

Thành viên đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thắp hương các phần mộ liệt sĩ được quy tập, an táng từ Công viên Lê Thị Riêng.

Tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 16/10, các lực lượng đã quy tập được 751 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Lễ dâng hoa, dâng hương của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng diễn ra trong thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tìm kiếm hài cốt liệt sĩ sau lễ an táng, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh và trách nhiệm tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước.