[Ảnh] Tự hào bản lĩnh doanh nghiệp và vị thế quốc gia trên trường quốc tế

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chụp ảnh cùng 227 doanh nghiệp được vinh danh Thương hiệu quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam dần chuyển dịch mạnh mẽ từ "làm ra tại Việt Nam" sang "sáng tạo bởi Việt Nam", khẳng định năng lực tự chủ và sức cạnh tranh thực chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Sự bứt phá của các thương hiệu hàng đầu đã trực tiếp nâng tầm uy tín quốc gia. Theo đánh giá của tổ chức Brand Finance, giá trị Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 đạt trên 462 tỷ USD (tăng 45,14% so với năm 2020), vươn lên xếp thứ 32 trong tổng số 193 quốc gia.

Trải qua 23 năm triển khai và 10 kỳ xét chọn, số lượng doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia đã tăng hơn 7 lần, từ mốc 30 doanh nghiệp vào năm 2008 lên 227 doanh nghiệp ngày nay.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định, việc nâng cấp Chuyên trang Thương hiệu quốc gia Việt Nam trên Báo Nhân Dân với định hướng hỗ trợ 6 ngôn ngữ cùng công nghệ AI sẽ tiếp tục mở rộng kênh thông tin chính thống, giúp bạn bè quốc tế dễ dàng tiếp cận và tin tưởng sản phẩm Việt.

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, kỳ xét chọn lần thứ 10 nâng trọng số cho đổi mới sáng tạo từ 18% lên 30%, tập trung đánh giá năng lực nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tài sản trí tuệ.

Khi một sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam chinh phục thị trường thế giới, giá trị được khẳng định không chỉ là hàng hóa đơn thuần mà còn là trình độ công nghệ, văn hóa kinh doanh và mức độ tin cậy của cả một dân tộc.

Được đánh giá dựa trên ba giá trị cốt lõi "Chất lượng-Đổi mới sáng tạo-Năng lực tiên phong", danh hiệu này không chỉ là một sự ghi nhận thành tích mà còn là cam kết danh dự về uy tín, chất lượng và trách nhiệm đối với người tiêu dùng.

Đối với các nhãn hàng, việc được xướng tên là niềm tự hào to lớn, minh chứng cho bản lĩnh kiên cường, trí tuệ và nỗ lực bền bỉ. Các doanh nghiệp đạt danh hiệu đang góp phần lan tỏa chuẩn mực quản trị, ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển xanh tới hàng chục nghìn nhà cung ứng trong chuỗi giá trị.

Nhờ ứng dụng công nghệ số, dữ liệu tập trung và trí tuệ nhân tạo (AI), sự kiện không chỉ tôn vinh những biểu tượng chất lượng mà còn mở ra không gian kết nối chính thống, lan tỏa trí tuệ và khát vọng "vươn tới đại dương" của thương hiệu Việt trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

Bước vào kỷ nguyên phát triển mới với định hướng dài hạn và khát vọng "vươn tới đại dương", dòng chảy thương hiệu Việt đang mang theo bản sắc và trí tuệ Việt Nam vươn xa.

Những doanh nghiệp tiên phong chính là đầu tàu dẫn dắt nền kinh tế, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và tỏa sáng trên trường quốc tế.