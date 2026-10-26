Anh từ chối tham gia ngân hàng quốc phòng của Canada, chọn hướng đi riêng

Ngày 25/10, Chính phủ Anh và Canada thông báo đã nhất trí phát triển hai cơ chế tài chính quốc phòng riêng biệt nhưng bổ trợ cho nhau, sau khi không đạt được đồng thuận về việc kết hợp các sáng kiến. Theo Reuters, Anh sẽ không tham gia DSRB do Canada đề xuất, trong khi hai bên tiếp tục tìm cách phối hợp giữa DSRB và Cơ chế Quốc phòng Đa phương (MDM) do Anh cùng một số đối tác thúc đẩy.

Trong tuyên bố chung, hai chính phủ cho biết MDM và DSRB sẽ phối hợp về các ưu tiên công nghiệp quốc phòng, cơ hội đầu tư và những thách thức trong tài chính chiến lược. Hai bên khẳng định mục tiêu chung là tăng cường nguồn lực cho công nghiệp quốc phòng và nâng cao khả năng sẵn sàng phòng thủ tập thể.

Theo Financial Times, các cuộc trao đổi giữa hai bên không đạt được thỏa thuận về một số vấn đề then chốt, gồm địa điểm đặt trụ sở, định hướng mua sắm quốc phòng chung và quy định đối với các thành viên mới. Anh cũng không đồng tình với phương án đặt trụ sở chung tại Canada và châu Âu.

MDM hướng tới đẩy nhanh đầu tư quốc phòng, hỗ trợ tài chính cho hoạt động mua sắm chung và tập hợp nhu cầu của các đồng minh NATO nhằm giảm chi phí. Trong khi đó, DSRB tập trung hỗ trợ đầu tư vào các ngành công nghiệp quốc phòng và chuỗi cung ứng, trong đó có hình thức cho vay đối với từng quốc gia.

Financial Times cho biết Anh đã cam kết khoản vốn ban đầu 400 triệu bảng Anh cho MDM, cùng với Hà Lan, Ba Lan và Phần Lan tham gia sáng kiến này. Trong khi đó, DSRB do Canada dẫn dắt đang tìm cách thu hút thêm sự ủng hộ từ các nước châu Âu.

Canada đã dành nhiều tháng vận động Anh tham gia DSRB, nhưng London tiếp tục theo đuổi sáng kiến MDM riêng. DSRB được thiết kế nhằm huy động nguồn lực tài chính và giảm chi phí vay cho các khoản đầu tư quân sự của những nước tham gia.

Mặc dù vận hành hai thể chế độc lập, cả Ottawa và London đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một khung hợp tác song phương chặt chẽ. Hai bên cam kết sẽ phối hợp trong các cơ hội đầu tư trọng điểm, giải quyết các thách thức về tài chính chiến lược và cùng hỗ trợ các quốc gia đồng minh đạt được các mục tiêu chi tiêu quân sự do NATO đề ra.