Anh Tú Atus đón tin vui sau 4 năm

Mới đây, Anh Tú Atus tiếp tục thu hút sự chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với Án Mạng Xém Hoàn Hảo. Đây là dự án điện ảnh thứ hai nam diễn viên góp mặt trong năm 2026, sau Nhà Ba Tôi Một Phòng. Việc xuất hiện trong hai phim cùng một năm đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Anh Tú Atus sau giai đoạn mỗi năm tham gia một dự án điện ảnh.

Nhìn lại hành trình gần đây, năm 2022 là thời điểm Anh Tú Atus xuất hiện trong hai phim điện ảnh gồm Chìa Khóa Trăm Tỷ và Mưu Kế Thượng Lưu. Sang năm 2023, anh góp mặt trong Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy. Đến năm 2024, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai Gia Phúc trong Gặp Lại Chị Bầu.

Anh Tú trở lại màn ảnh rộng lần thứu 2 trong năm với dự án Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Sau đó, Anh Tú Atus xuất hiện trong Hoàng Tử Quỷ năm 2025. Như vậy, trong ba năm 2023-2025, nam diễn viên lần lượt có một phim điện ảnh mới mỗi năm. Bước sang 2026, lịch trình màn ảnh của anh có sự thay đổi khi cùng lúc góp mặt trong hai dự án.

Đầu năm, Anh Tú Atus xuất hiện trong Nhà Ba Tôi Một Phòng, bộ phim do Trường Giang đạo diễn, khởi chiếu từ ngày 17/2/2026. Không chỉ diễn xuất, Anh Tú Atus còn tham gia phần âm nhạc của tác phẩm khi thể hiện ba ca khúc gồm Nhớ nhớ quên quên, Tình yêu hộp quẹt và Từ ngày hôm nay.

Trong phim, Anh Tú Atus đảm nhận vai Phát, bạn trai của An - cô con gái do Minh Anh thủ vai. Nhân vật của anh trở thành một phần trong câu chuyện về mối quan hệ giữa ông Thạch và con gái, từ đó tạo ra nhiều tình huống liên quan đến tình yêu, gia đình và khoảng cách thế hệ.

Anh Tú nhận vai nam chính trong phim Tết Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang.

Sau Nhà Ba Tôi Một Phòng, Anh Tú Atus tiếp tục trở lại với Án Mạng Xém Hoàn Hảo, dự kiến ra rạp ngày 9/10/2026. Lần này, anh đảm nhận vai Đại - một thám tử chuyên nhận theo dõi những vụ ngoại tình. Một vụ án bất ngờ khiến nhân vật bị cuốn vào hành trình điều tra với nhiều tình huống bí ẩn và trớ trêu.

Sự khác biệt của hai vai diễn cũng giúp Anh Tú Atus có thêm cơ hội thay đổi hình ảnh. Nếu Phát trong Nhà Ba Tôi Một Phòng mang màu sắc trẻ trung, gần gũi, thì Đại của Án Mạng Xém Hoàn Hảo lại gắn với câu chuyện điều tra và yếu tố bí ẩn.

Từ việc đều đặn xuất hiện một phim mỗi năm trong giai đoạn 2023-2025, Anh Tú Atus bước sang năm 2026 với hai dự án điện ảnh. Đây cũng là năm nam diễn viên tiếp tục mở rộng hoạt động khi song song với phim ảnh, anh còn tham gia nhiều chương trình giải trí và hoạt động truyền thông.