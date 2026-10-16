Anh Tú Atus đối mặt với thử thách lớn ở tuổi 33

Diễn viên Anh Tú Atus có một năm 2026 hoạt động khá sôi nổi trên màn ảnh rộng. Sau Nhà Ba Tôi Một Phòng đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, nam diễn viên tiếp tục đảm nhận vai chính trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo. Tuy nhiên, trái với kết quả của tác phẩm chiếu dịp Tết, bộ phim mới đang gặp khó trong cuộc đua doanh thu.

Theo số liệu được công bố tính đến ngày 16/10, Án Mạng Xém Hoàn Hảo thu khoảng 12,2 tỷ đồng sau gần một tuần công chiếu. Đây là kết quả còn khiêm tốn nếu đặt cạnh những phim Việt đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng trong năm nay. Với Anh Tú Atus, thành tích này cũng cho thấy việc đảm nhận vai chính không đồng nghĩa với khả năng bảo đảm sức hút thương mại cho một tác phẩm.

Dàn diễn viên Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo, Anh Tú Atus vào vai Đại, một thám tử tư chuyên điều tra chuyện ngoại tình. Nhân vật bị cuốn vào vụ án mạng sau khi nhận lời điều tra theo yêu cầu của Trinh (DJ Mie), một TikToker tỉnh dậy trên phim trường trong tình trạng mất trí nhớ, bên cạnh thi thể nữ diễn viên Yến (Vũ Ngọc Anh). Từ một vụ việc tưởng như chỉ liên quan đến chuyện tình cảm, câu chuyện dần mở ra những bí mật trong giới giải trí.

Tác phẩm kết hợp yếu tố trinh thám với các tình huống hài hước, đồng thời đặt Anh Tú Atus vào kiểu nhân vật có màu sắc khác so với một số vai diễn trước đây. Dù vậy, bộ phim vẫn đối diện những ý kiến về cách triển khai câu chuyện. Một số tình huống bị cho là thiếu thuyết phục, trong khi động cơ của nhân vật chưa được giải thích đủ rõ. Với phim trinh thám, tính logic và khả năng dẫn dắt khán giả theo từng manh mối là yếu tố quan trọng để duy trì sự tò mò đến cuối.

Anh Tú Atus trong Án Mạng Xém Hoàn Hảo.

Áp lực cạnh tranh cũng khiến hành trình của Án Mạng Xém Hoàn Hảo thêm khó khăn. Tính đến ngày 16/10, Trại Buôn Người đã vượt mốc 435 tỷ đồng, tiếp tục thu hút lượng lớn khán giả và chiếm ưu thế về số suất chiếu. Khi một bộ phim duy trì sức hút mạnh, những tác phẩm ra rạp cùng thời điểm phải cạnh tranh quyết liệt hơn để giành sự chú ý của công chúng.

Tuy nhiên, sẽ thiếu khách quan nếu cho rằng doanh thu của Án Mạng Xém Hoàn Hảo chỉ bị ảnh hưởng bởi đối thủ. Sức hút từ nội dung, chất lượng kịch bản, chiến dịch quảng bá và khả năng xác định nhóm khán giả mục tiêu đều có thể tác động đến kết quả phòng vé. Ngay cả khi thị trường không có một tác phẩm áp đảo, phim vẫn có thể gặp khó nếu chưa tạo được lý do đủ thuyết phục để khán giả lựa chọn.

Trước đó, Anh Tú Atus từng góp mặt trong nhiều phim có doanh thu đáng chú ý như Cua Lại Vợ Bầu, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy và Gặp Lại Chị Bầu.

Bởi vậy, kết quả hiện tại của Án Mạng Xém Hoàn Hảo chưa đủ để phủ nhận sức hút của Anh Tú Atus, nhưng là một phép thử với bộ phim có anh đảm nhận vai trò trung tâm. Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt ngày càng cạnh tranh, tên tuổi diễn viên có thể giúp thu hút sự chú ý ban đầu, còn chất lượng tác phẩm và phản hồi của khán giả mới là những yếu tố quyết định khả năng trụ rạp.