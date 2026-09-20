Anh Tú Atus: 'Đã là một diễn viên thì điều gì cũng nên biết, nên thử'

Tại buổi giới thiệu dự án điện ảnh Án Mạng Xém Hoàn Hảo mới đây, Anh Tú Atus có những chia sẻ đáng chú ý về quan điểm làm nghề. Đảm nhận vai nam chính trong phim, nam diễn viên cho biết anh từng được truyền cảm hứng từ nhiều nghệ sĩ sân khấu như Tiểu Bảo Quốc, Tiến Luật, Thu Trang. Đặc biệt, quá trình quan sát các nghệ sĩ biểu diễn hài đã khiến Anh Tú Atus nhận ra phía sau tiếng cười là khả năng ứng biến, sự nhanh trí và bản lĩnh rất lớn của người diễn viên.

Anh Tú Atus có những chia sẻ đáng chú ý về quan điểm làm nghề.

“Ngày xưa khi mọi người diễn kịch thì em thấy mọi người diễn hài, thì em cũng thích, em thấy rất vui và quan trọng là em thấy được diễn hài ở thời điểm đó phải rất nhanh trí và phải ứng biến rất giỏi, đối với một diễn viên trên sân khấu”, Anh Tú Atus chia sẻ.

Từ sự yêu thích ban đầu, nam diễn viên tự tìm tòi, học hỏi và trải nghiệm. Anh cũng may mắn nhận được những góp ý, phân tích từ các đàn anh, đàn chị trong nghề để từng bước hoàn thiện khả năng diễn xuất. Đáng chú ý, Anh Tú Atus thừa nhận đến hiện tại, anh vẫn chưa biết liệu diễn hài có thực sự là thế mạnh của mình hay không. Thế nhưng, điều đó không khiến anh từ bỏ việc học.

“Em luôn suy nghĩ là mình sẽ làm nghề đến già nên em nghĩ, đã là một diễn viên thì điều gì cũng nên biết, nên thử, mình yếu ở đâu thì học ở đấy. Yếu hài thì học hài, tâm lý thì học tâm lý, 5 năm chưa diễn được thì 10 năm sẽ diễn được”, anh nói.

Từ sự yêu thích ban đầu, nam diễn viên tự tìm tòi, học hỏi và trải nghiệm.

Điều đáng chú ý trong chia sẻ của Anh Tú Atus nằm ở cách anh nhìn nhận nghề diễn như một hành trình dài và liên tục vận động. Thay vì xem một điểm yếu là lý do để né tránh, nam diễn viên chọn đối diện với nó bằng tâm thế của một người học nghề. Chưa làm tốt thì tiếp tục luyện tập, chưa phù hợp thì tiếp tục trải nghiệm, bởi với anh, không có kỹ năng nào nhất thiết phải được hoàn thiện trong thời gian ngắn.

Quan điểm ấy cũng cho thấy Anh Tú Atus không muốn đóng khung bản thân trong một dạng vai hay một sở trường nhất định. Với diễn viên, khả năng hóa thân vào nhiều màu sắc nhân vật đòi hỏi quá trình tích lũy lâu dài, từ kỹ thuật, trải nghiệm sống đến khả năng quan sát và ứng biến. Chính vì vậy, việc chủ động học cả những điều bản thân chưa chắc đã giỏi cũng là cách nam diễn viên chuẩn bị cho chặng đường phía trước.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Anh Tú Atus đang tiếp tục thử sức ở những dạng vai và màu sắc khác nhau. Án Mạng Xém Hoàn Hảo vì thế không chỉ là một dự án mới trong hành trình diễn xuất, mà còn là dịp để anh tiếp tục thử nghiệm, quan sát và làm mới mình.

Quan điểm trên cho thấy Anh Tú Atus không muốn đóng khung bản thân trong một dạng vai hay một sở trường nhất định.

Ở Anh Tú Atus, câu nói “5 năm chưa diễn được thì 10 năm sẽ diễn được” gây chú ý bởi đó không đơn thuần là quyết tâm cho một vai diễn. Đó còn là cách một người làm nghề nhìn về tương lai, không vội vàng đòi hỏi bản thân phải giỏi mọi thứ ngay lập tức nhưng cũng không cho phép mình ngừng học hỏi. Bởi nếu đã xác định theo nghề đến lâu dài, mỗi điểm yếu đều có thể trở thành một bài học và mỗi trải nghiệm mới đều có thể mở thêm một cánh cửa cho hành trình diễn xuất.