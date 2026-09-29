Anh truy quét tội phạm tài chính tại London và miền Đông

Ảnh minh họa. (Nguồn: Gemini)

Ngày 29/9, cảnh sát Anh cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 17 đối tượng với các cáo buộc từ rửa tiền đến khai khống sổ sách và trốn thuế.

Hoạt động bắt giữ trên diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch lớn nhằm vào tội phạm có tổ chức, với sự tham gia của 800 cảnh sát cùng Cơ quan Quản lý tài chính Anh (FCA).

Theo nguồn tin trên, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều cơ sở tại thủ đô London, khu vực phía Đông và Đông Nam xứ England. Cảnh sát nhận định các đối tượng bị bắt giữ đảm nhận vai trò cầm đầu trong các đường dây tội phạm nghiêm trọng và có tổ chức.

Sau nhiều tháng điều tra, Cơ quan Quản lý tài chính Anh đang tiến hành xử lý 7 doanh nghiệp và truy cứu trách nhiệm 30 doanh nghiệp khác.

Cơ quan Quản lý tài chính Anh khẳng định việc phối hợp hành động giữa các lực lượng là chìa khóa then chốt nhằm triệt phá các nhóm tội phạm lợi dụng hệ thống tài chính để hợp pháp hóa “tiền bẩn”./.