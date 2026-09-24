[Ảnh] Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm các bệnh nhi, nhân dịp Tết Trung thu

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thăm các bệnh nhi đang điều trị dài hạn tại Viện Quân y 103 nhân dịp Tết Trung thu.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương﻿ Trịnh Văn Quyết cùng các cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu động viên đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng Bệnh viện Nhi Hà Nội﻿.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết với bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Trong dịp này đồng chí Trịnh Văn Quyết đến thăm, động viên các bệnh nhi đang chữa bệnh dài hạn tại Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết ân cần thăm hỏi các bệnh nhân đang điều trị tại đây.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm các y, bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 103.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đồng chí Trịnh Văn Quyết trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Khoa Nhi bệnh viện Quân y 103.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết đến thăm các bệnh nhân tại khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103.

Đây là những bệnh nhân điều trị dài hạn, không được đón Tết Trung thu tại nhà.

Những món quà Trung Thu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng là nguồn động viên tinh thần đối với các bệnh nhi và gia đình, tiếp thêm nghị lực để các cháu vượt qua bệnh tật.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết động viên đội ngũ y bác sĩ tại khoa Nhi, Bệnh viện Quân y 103.