[Ảnh] Trước ngày thông xe nút giao nối hai cao tốc, cửa ngõ sân bay Long Thành

Nút giao Tân Hiệp là điểm kết nối giữa cao tốc Bến Lức-Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Nút giao Tân Hiệp là hạng mục trọng yếu thuộc Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Đến thời điểm hiện tại, công tác thi công đã cơ bản hoàn tất, các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ.

Theo dự kiến, cuối tháng 10 này, nút giao Tân Hiệp sẽ chính thức đi vào hoạt động. Việc đưa vào khai thác nút giao Tân Hiệp, điểm kết nối giữa hai tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành và Biên Hòa-Vũng Tàu, các phương tiện sẽ có thêm lựa chọn di chuyển liên tục giữa các tuyến cao tốc, giảm đáng kể thời gian hành trình và áp lực giao thông trên Quốc lộ 51, vốn đang trở nên quá tải.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nút giao, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và khai thác đồng bộ nút giao Tân Hiệp với các nút giao khu vực sân bay Long Thành.

Trước đó, từ 0 giờ ngày 1/10, cao tốc Bến Lức-Long Thành đã thông toàn tuyến, kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, xe từ cao tốc Bến Lức-Long Thành chưa thể đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, mà phải xuống Quốc lộ 51 do nút giao Tân Hiệp chưa được đưa vào khai thác. Điều này khiến lượng xe tiếp tục dồn xuống Quốc lộ 51, gia tăng áp lực cho tuyến đường vốn thường xuyên quá tải.

Do vậy, chỉ ít ngày nữa khi nút giao Tân Hiệp được đưa vào khai thác, xe từ cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Nút giao Tân Hiệp là hạng mục trọng yếu thuộc Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Việc thi công đến nay tại nút giao Tân Hiệp đã cơ bản hoàn tất, các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ.

Dự kiến, cuối tháng 10 này, nút giao Tân Hiệp sẽ chính thức đi vào hoạt động.

Những hạng mục cuối cùng đang gấp rút được các nhà thầu hoàn thành để khai thác nút giao Tân Hiệp trong những ngày tới.

Khu vực điểm kết thúc cao tốc Bến Lức-Long Thành tại nút giao Tân Hiệp.

Nút giao Tân Hiệp là điểm kết nối giữa hai tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành và Biên Hòa-Vũng Tàu, các phương tiện sẽ có thêm lựa chọn di chuyển liên tục giữa các tuyến cao tốc, giảm đáng kể thời gian hành trình và áp lực giao thông trên Quốc lộ 51.

Chủ đầu tư đã lắp đặt hàng rào thép chống ồn tại nút giao Tân Hiệp. Việc này để giảm thiểu ảnh hưởng đến khu dân cư khu vực trên.

Khi nút giao Tân Hiệp được đưa vào khai thác, xe từ cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Nút giao Tân Hiệp là cửa ngõ trực tiếp, góp phần thông suốt cho sân bay Long Thành, đồng thời giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 51.

Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nút giao, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và khai thác đồng bộ nút giao Tân Hiệp với các nút giao khu vực sân bay Long Thành.

Thi công những hạng mục cuối nút giao Tân Hiệp nối cao tốc Bến Lức-Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.

Cùng với nút giao Long Thành, nút giao Tân Hiệp có vai trò rất quan trọng trong kết nối các tuyến cao tốc với sân bay Long Thành.

Dù cao tốc Bến Lức-Long Thành đã thông toàn tuyến từ 1/10 vừa qua Tuy nhiên, xe từ cao tốc Bến Lức-Long Thành chưa thể đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, mà phải xuống Quốc lộ 51 do nút giao Tân Hiệp chưa được đưa vào khai thác.