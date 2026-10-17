[Ảnh] Trước ngày thông xe nút giao nối hai cao tốc, cửa ngõ sân bay Long Thành
Nút giao Tân Hiệp thuộc địa phận xã Phước Thái, thành phố Đồng Nai, là điểm kết nối giữa cao tốc Bến Lức-Long Thành và cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Đây là nút giao cửa ngõ trực tiếp, góp phần thông suốt cho Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành), đồng thời giảm tải đáng kể cho Quốc lộ 51.
Nút giao Tân Hiệp là hạng mục trọng yếu thuộc Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu. Đến thời điểm hiện tại, công tác thi công đã cơ bản hoàn tất, các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để đưa công trình vào khai thác đúng tiến độ.
Theo dự kiến, cuối tháng 10 này, nút giao Tân Hiệp sẽ chính thức đi vào hoạt động. Việc đưa vào khai thác nút giao Tân Hiệp, điểm kết nối giữa hai tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành và Biên Hòa-Vũng Tàu, các phương tiện sẽ có thêm lựa chọn di chuyển liên tục giữa các tuyến cao tốc, giảm đáng kể thời gian hành trình và áp lực giao thông trên Quốc lộ 51, vốn đang trở nên quá tải.
Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, Bộ Xây dựng vừa có văn bản hỏa tốc yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nút giao, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và khai thác đồng bộ nút giao Tân Hiệp với các nút giao khu vực sân bay Long Thành.
Trước đó, từ 0 giờ ngày 1/10, cao tốc Bến Lức-Long Thành đã thông toàn tuyến, kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, xe từ cao tốc Bến Lức-Long Thành chưa thể đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, mà phải xuống Quốc lộ 51 do nút giao Tân Hiệp chưa được đưa vào khai thác. Điều này khiến lượng xe tiếp tục dồn xuống Quốc lộ 51, gia tăng áp lực cho tuyến đường vốn thường xuyên quá tải.
Do vậy, chỉ ít ngày nữa khi nút giao Tân Hiệp được đưa vào khai thác, xe từ cao tốc Bến Lức-Long Thành sẽ đi thẳng vào cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-truoc-ngay-thong-xe-nut-giao-noi-hai-cao-toc-cua-ngo-san-bay-long-thanh-post996057.html