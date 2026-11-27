Các tay súng Houthi tại Sanaa, Yemen. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Al Jazeera, chính phủ Anh ngày 24/11 công bố các biện pháp trừng phạt nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, trong bối cảnh nhóm này gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia, bao gồm mục tiêu tại khu tài chính ở thủ đô Riyadh.

London cáo buộc lực lượng Houthi gây bất ổn khu vực, phá hoại nỗ lực hòa bình tại Yemen và tấn công cơ sở hạ tầng dân sự. Lệnh trừng phạt bao gồm đóng băng tài sản và cấm đi lại đối với nhóm này cùng các thủ lĩnh cấp cao, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Abdulkarim Amir al-Din Hussein al-Houthi và người đứng đầu cơ quan an ninh, tình báo Abdul Hakim Hashem Ali al-Khaiwani.

Công tố viên trưởng Sarim al-Din Mufadal cũng bị áp dụng các biện pháp tương tự do bị cáo buộc liên quan đến bạo lực tình dục, cưỡng hiếp và tra tấn.

Anh bảo vệ lợi ích tại Trung Đông

Ngoại trưởng Anh Ed Miliband cho rằng các cuộc tấn công mới của Houthi nhằm vào đối tác của London và dân thường là không thể chấp nhận, đồng thời nhấn mạnh nhóm này phải chịu trách nhiệm.

Ông liên hệ quyết định trừng phạt với những vụ tấn công tàu thuyền tại eo biển Bab al-Mandeb, tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với vịnh Aden.

Động thái của Anh diễn ra gần một tháng sau khi nước này quyết định triển khai máy bay chiến đấu bảo vệ Saudi Arabia, đồng minh lâu năm đang hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái.

Houthi cũng nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và đường ống dẫn dầu của Saudi Arabia, trong bối cảnh Iran tuyên bố phong tỏa eo biển Hormuz để đáp trả cuộc chiến của Mỹ và Israel nhằm vào nước này.

Anh hiện duy trì các căn cứ hải quân và hậu cần tại Bahrain, Oman, đồng thời đạt thỏa thuận thương mại tự do với sáu nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh hồi tháng 5.

Sức ép ngoại giao nhằm vào Houthi

Theo Thomas Juneau, chuyên gia thuộc Viện Chatham House, lệnh trừng phạt được áp dụng khi Saudi Arabia đang thúc đẩy chiến dịch ngoại giao nhằm cô lập Houthi.

"Saudi Arabia đã đề nghị các nước khác liệt Houthi vào danh sách tổ chức khủng bố, nhằm gia tăng sức ép và hỗ trợ chiến dịch chống lại lực lượng này", ông Juneau nói.

Ahmed Nagi, chuyên gia cấp cao về Yemen tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG), nhận định các biện pháp của Anh chủ yếu nhằm thể hiện lập trường chính trị trước tình trạng leo thang hiện nay.

Houthi đã nằm trong diện cấm vận vũ khí của Liên hợp quốc. Tháng 1/2024, Anh và Mỹ từng trừng phạt bốn nhân vật cấp cao của nhóm do các cuộc tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ. Một tháng sau, hai nước tiến hành không kích các vị trí Houthi nhằm đáp trả những vụ tấn công làm gián đoạn thương mại hàng hải.

Trong tháng này, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gia hạn cơ chế trừng phạt Yemen đến tháng 11/2027 theo nghị quyết do Anh dẫn dắt.

Lệnh trừng phạt mang tính biểu tượng?

Giới phân tích cho rằng tác động thực tế của các biện pháp mới có thể hạn chế.

Ông Nagi đánh giá lệnh trừng phạt "phần lớn mang tính biểu tượng", bởi các thủ lĩnh Houthi khó có khả năng tới Anh hoặc sở hữu tài sản đáng kể tại nước này.

Raiman al-Hamdani, nhà nghiên cứu người Yemen, cho biết nguồn thu của Houthi chủ yếu đến từ buôn lậu, thị trường chợ đen, thuế doanh nghiệp địa phương và kiểm soát cảng biển, hải quan. Những nguồn tài chính này nằm ngoài phạm vi tác động trực tiếp của việc đóng băng tài sản tại Anh.

Ông Juneau nhận định lệnh trừng phạt khó khiến Houthi thay đổi hành vi trong thời gian ngắn, nhưng có thể tạo sức ép khi nhiều quốc gia cùng hành động.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra tuyên bố của Anh gần như không đề cập đến lực lượng chính phủ Yemen và Saudi Arabia, dù London quy trách nhiệm cho Houthi về tình trạng xung đột hiện nay. Theo ông Juneau, các biện pháp trừng phạt luôn mang tính chính trị: các nước thường trừng phạt đối thủ, không phải đồng minh.

Niku Jafarnia, nhà nghiên cứu Yemen tại Human Rights Watch, cảnh báo lệnh trừng phạt có thể ảnh hưởng đến các tổ chức cứu trợ tại vùng Houthi kiểm soát.

Yemen phụ thuộc lớn vào hàng hóa nhập khẩu, do đó những hạn chế đối với hoạt động thương mại có nguy cơ đẩy giá lương thực tăng cao, gây thêm khó khăn cho người dân. Anh đã đưa vào cơ chế trừng phạt ngoại lệ nhân đạo, nhưng các tổ chức vẫn lo ngại tác động gián tiếp.

Theo ông al-Hamdani, các biện pháp trừng phạt trước đây chưa buộc Houthi thay đổi chiến thuật. Việc tiếp tục gia tăng sức ép có nguy cơ làm sâu sắc thêm chia rẽ và thu hẹp cơ hội đạt được thỏa thuận chính trị, trong khi Yemen vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc chiến kéo dài.