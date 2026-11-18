Hình ảnh một khu định cư của Israel ở Bờ Tây. (Nguồn: Flash90)

Hãng thông tấn RIA đưa tin, theo bộ trên, Anh “đã áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với những công ty tham gia mở rộng các khu định cư bất hợp pháp tại Bờ Tây”. Các biện pháp hạn chế cũng được áp dụng đối với nhóm nhà hoạt động Tzav 9, lực lượng ngăn chặn các chuyến hàng viện trợ nhân đạo tới Dải Gaza.

Tháng 9 vừa qua, Anh đã cấm hoạt động thương mại với những người định cư Do Thái tại Bờ Tây do Israel chiếm đóng, đồng thời cam kết siết chặt kiểm soát các công ty hoạt động tại những khu định cư này và cấm quảng cáo hàng hóa, dịch vụ liên quan. Israel đã đáp trả bằng cách yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem.

Phản ứng trước động thái này, Israel tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp đáp trả Anh và xem xét những phương án củng cố các khu định cư tại Bờ Tây bị chiếm đóng.

Viết trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Israel Gideon Sa’ar gọi các biện pháp trừng phạt của London là “hành động thù địch” nhằm vào “các công ty tư nhân tuân thủ pháp luật”, đồng thời tuyên bố Israel sẽ không thay đổi chính sách dưới sức ép từ bên ngoài và “đang cân nhắc đáp trả các hành động của Anh”.

Thông báo được đưa ra trước thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ dự thầu cho dự án khu định cư E1 - động thái bị người Palestine và cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi vì sẽ chia cắt Bờ Tây với Đông Jerusalem và làm suy yếu khả năng hình thành Nhà nước Palestine.