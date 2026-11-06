[Ảnh] Trung đoàn Gia Định nâng cao khả năng hiệp đồng qua diễn tập bắn đạn thật

Quang cảnh trước buổi diễn tập. (Ảnh: HỮU TÂN)

Với đề mục "Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch đổ bộ đường không ở địa hình trung du", cuộc diễn tập có sự tham gia của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Bộ binh 2, Trung đoàn Gia Định; lực lượng hỏa lực của Trung đoàn, thiết giáp Bộ Tư lệnh Thành phố và dân quân các phường Gò Vấp, Thông Tây Hội, Bình Hưng Hòa, Tân Bình, Tây Thạnh, Tân Phú.

Trước diễn tập, Trung đoàn Gia Định đã triển khai đồng bộ các mặt công tác chuẩn bị, tổ chức quán triệt nhiệm vụ, xây dựng hệ thống văn kiện, chuẩn bị thao trường, vũ khí, trang bị kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm. (Ảnh: HỮU TÂN)

Lực lượng thiết giáp và bộ binh ngăn chặn địch đổ bộ. (Ảnh: HỮU TÂN)

Lực lượng dân quân các địa phương bắn chiến đấu. (Ảnh: HỮU TÂN)

Đại biểu theo dõi diễn tập. (Ảnh: HỮU TÂN)

Các tình huống giả định được xử trí linh hoạt; sự phối hợp giữa bộ binh, hỏa lực, thiết giáp và dân quân được duy trì chặt chẽ. (Ảnh: HỮU TÂN)

Trong thực hành chiến đấu, Tiểu đoàn Bộ binh 2 thể hiện khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành và vận dụng các hình thức chiến thuật. (Ảnh: HỮU TÂN)

Sau hơn 1 giờ chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn liên tục tiến công, tiêu diệt, tiêu hao nhiều sinh lực và phương tiện chiến đấu của địch, làm chủ trận địa, hoàn thành nhiệm vụ diễn tập. (Ảnh: HỮU TÂN)

Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh﻿ phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập. (Ảnh: HỮU TÂN)

Qua diễn tập, các đơn vị thể hiện khả năng nắm nhiệm vụ, vận dụng nguyên tắc kỹ thuật, chiến thuật vào xử trí tình huống; duy trì công tác chỉ huy, thông tin liên lạc và hiệp đồng giữa các lực lượng. (Ảnh: HỮU TÂN)

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến của cán bộ các cấp; khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của bộ đội và năng lực phối hợp giữa các lực lượng trong khu vực phòng thủ. Kết quả diễn tập là cơ sở để các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: HỮU TÂN)