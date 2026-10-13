[Ảnh] Trụ cầu, đường hầm ở Hà Nội bắt đầu được phủ xanh

Sở Xây dựng Hà Nội đang triển khai thí điểm trồng, bổ sung cây xanh tại một số trụ đường sắt trên cao nhằm cải thiện cảnh quan đô thị.

Đối diện Trung tâm thương mại Royal City, một hệ giàn thép được lắp đặt làm giá đỡ cho các chậu cây xanh.

Tại hầm chui Trung Hòa, đoạn kết nối đường Trần Duy Hưng với Đại lộ Thăng Long, mảng cây xanh được trồng từ nhiều năm trước, tạo điểm nhấn cảnh quan tại khu vực cửa ngõ phía tây Hà Nội.

Cây cúc tần Ấn Độ được trồng để buông rủ trên các bức tường bê tông, tạo thành những dải xanh kéo dài theo tuyến hầm.

Những thảm xanh dọc tường bê tông, góp phần tạo cảnh quan xanh mát, giảm cảm giác khô cứng của công trình giao thông đô thị.

Trong khi đó, tại hầm chui Lê Văn Lương-Tố Hữu, các chậu cây được bố trí thành từng cụm dọc mép trên thành hầm, phía dưới lan can, trên chiều dài khoảng 300m.

Việc đưa cây xanh vào các công trình giao thông đang mở rộng cách thức tổ chức không gian xanh của Thủ đô.

Nếu được triển khai hiệu quả, duy trì tốt và từng bước nhân rộng trên cơ sở đánh giá thực tế, những khoảng bê-tông vốn chỉ phục vụ chức năng giao thông có thể trở thành những điểm nhấn cảnh quan, góp phần cải thiện chất lượng môi trường và xây dựng diện mạo đô thị xanh, văn minh hơn.