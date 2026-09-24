Anh Triệu Văn Long tăng thu nhập từ nuôi đuông dừa

Khu vực Pác Han, thôn Thái Cường điều kiện đi lại còn khó khăn, sản xuất của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy. Từ thực tế của gia đình, anh Triệu Văn Long tìm hiểu những cách làm mới có thể triển khai tại nhà, không đòi hỏi vốn đầu tư lớn. Năm 2024, anh Long nghiên cứu và thử nuôi đuông dừa. Đây là cách làm còn khá mới ở địa phương, đòi hỏi người nuôi phải chủ động về con giống, nguồn thức ăn và kỹ thuật chăm sóc. Anh bắt đầu từ quy mô nhỏ, vừa làm vừa tìm hiểu.

Anh Long chia sẻ: Trước đây muốn ăn đuông phải lên núi tìm trong thân cây, không phải lúc nào cũng tìm được. Tôi thấy đuông là món ăn được nhiều người ưa thích, có giá trị dinh dưỡng và có nhiều người tìm mua, nếu nuôi được tại nhà thì vừa chủ động nguồn hàng, vừa có thể tạo thêm thu nhập cho gia đình.

Từ những thử nghiệm ban đầu, anh tiếp tục tìm cách thích nghi với điều kiện chăn nuôi tại vùng cao. Không có nguồn dừa tại chỗ, anh thu gom vỏ quả dừa từ các hàng quán để làm thức ăn cho đuông. Ngoài ra, quả chuối cùng thân các loại cây như: đao, móc, cau được anh tìm kiếm, tận dụng làm nguồn thức ăn. Việc chăm sóc được thực hiện ngay tại khu vực nhà ở, giúp thuận tiện theo dõi quá trình phát triển. Đến nay, gia đình anh duy trì khoảng 40 chậu nuôi.

Anh Triệu Văn Long kiểm tra thức ăn và tình trạng phát triển của đuông dừa.

Qua từng lứa nuôi, anh điều chỉnh cách chăm sóc, chủ động hơn trong việc chuẩn bị nguồn thức ăn và giữ cho đuông phát triển tốt, thấy phù hợp thì tiếp tục duy trì và tăng dần số lượng. Năm nay, gia đình anh thu được gần 100 kg đuông dừa thương phẩm, giá bán khoảng 250.000 - 300.000 đồng/kg, thu khoảng 30 triệu đồng. Từ kết quả bước đầu, anh Long dự kiến nâng quy mô lên khoảng 100 chậu nuôi, đồng thời tiếp tục tìm hiểu thị trường và hoàn thiện kỹ thuật chăm sóc.

Thấy mô hình phát huy hiệu quả, một số người dân trong khu vực tìm đến để học tập cách nuôi, tìm hiểu nguồn thức ăn, quá trình chăm sóc và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Anh Triệu Văn Quân, thôn Thái Cường, xã Kim Đồng chia sẻ: Tôi đến xem thực tế thấy mô hình được bố trí khá gọn, không tốn diện tích và có thể tận dụng những nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương. Tôi muốn tìm hiểu thêm cách chăm sóc và quá trình nuôi, bởi nếu làm được ổn định thì đây có thể là một hướng đi mới để người dân có thêm thu nhập.

Nuôi đuông dừa thương phẩm mới được triển khai ở địa phương, đầu ra sản phẩm chưa được đánh giá đầy đủ. Vì vậy, việc duy trì ở quy mô phù hợp giúp gia đình anh Long tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường trước khi mở rộng.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Kim Đồng Hoàng Thị Hạnh, đây là một hướng sản xuất mới cần tiếp tục theo dõi, đánh giá về hiệu quả kinh tế và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Khi người dân lựa chọn những cách làm mới, bên cạnh việc nắm chắc kỹ thuật và bảo đảm điều kiện nuôi phù hợp, cần chú ý kiểm soát khu vực nuôi, không để đuông phát tán ra môi trường. Việc mở rộng cũng cần được cân nhắc trên cơ sở điều kiện thực tế và đầu ra của sản phẩm.