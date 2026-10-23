[Ảnh] Triển lãm công nghệ dệt may giới thiệu công nghệ hiện đại trong ngành may mặc

Triển lãm HanoiTex và HanoiFabric 2026 quy tụ hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo cơ hội kết nối, giao lưu và giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, đối tác.

Các gian hàng trưng bày nhiều thiết bị, máy móc hiện đại trong ngành dệt may, góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Triển lãm cũng giới thiệu nhiều loại vải chất lượng cao với màu sắc và đặc tính đa dạng, mang đến thêm lựa chọn cho doanh nghiệp sản xuất và thiết kế thời trang.

Chuyên viên tư vấn sản phẩm và giới thiệu những giải pháp sản xuất cho khách tham quan.

Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm, thiết bị được trưng bày tại các gian hàng.

Mang đến các sản phẩm nguyên phụ liệu Nhật Bản tại triển lãm, chị Trần Quyên, chuyên viên Công ty Sankei Việt Nam cho biết: “Doanh nghiệp hướng tới cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, mang lại cảm giác thoải mái cho người mặc và thân thiện với môi trường”.

Bên cạnh các thiết bị và nguyên phụ liệu, nhiều doanh nghiệp còn giới thiệu các giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu quả sản xuất trong ngành dệt may.

Giới thiệu về phần mềm thiết kế 3D dành riêng cho ngành may mặc, chị Nguyễn Nhi, chuyên viên Công ty CLO Virtual Fashion chia sẻ: “Giải pháp thiết kế của chúng tôi giúp doanh nghiệp và khách hàng thuận tiện hơn trong việc hợp tác với đối tác, tiết kiệm chi phí vận hành nhà máy và tiếp cận công nghệ mới”.

Ngoài trưng bày sản phẩm, triển lãm cũng là cơ hội để các doanh nghiệp tìm ra giải pháp phù hợp cho định hướng phát triển nhằm nâng cao năng lực sản xuất.