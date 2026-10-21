Anh triển khai máy bay tiêm kích bảo vệ Saudi Arabia

Máy bay tiêm kích Typhoon. Ảnh: Không quân Hoàng gia Anh

Bộ Quốc phòng Anh nhấn mạnh, vai trò của các máy bay tiêm kích - hiện chưa rõ số lượng - sẽ bị hạn chế. “Những máy bay này sẽ hoạt động với vai trò phòng thủ và không tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi”, Bộ này cho biết.

Cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen bắt đầu vào tháng 9 đã dần leo thang thành một cuộc xung đột trong khu vực. Trong tháng này, Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công vào Saudi Arabia, nước ủng hộ Chính phủ được quốc tế công nhận ở Yemen. 13 người đã thiệt mạng khi một tên lửa tập kích sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh. Đây là vụ tấn công khiến nhiều người chết nhất ở Saudi Arabia kể từ tháng 9. Đến nay, cuộc xung đột đã khiến 19 người thiệt mạng ở Saudi Arabia.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng, Vương quốc Anh đã đồng ý giúp Saudi Arabia chống lại “sự leo thang thái quá của Houthi trong những tuần gần đây”, và cho biết Vương quốc Anh đang “phản ứng để bảo vệ dân thường” khỏi bị tấn công.

Bộ trưởng Streeting cho biết: “Những máy bay Typhoon của RAF sẽ thực hiện các nhiệm vụ phòng không để giúp bảo vệ không phận Saudi Arabia khỏi máy bay không người lái và tên lửa”.

Các cố vấn quân sự cho biết, Vương quốc Anh cũng sẽ cung cấp một máy bay vận tải Atlas A400M có khả năng vận chuyển thiết bị hạng nặng, bên cạnh cam kết hiện có là sử dụng máy bay Voyager để tiếp nhiên liệu trên không cho các chiến đấu cơ Saudi Arabia. Nhiệm vụ tiếp nhiên liệu đã được gia hạn thêm 90 ngày.

Vương quốc Anh từ lâu đã là đồng minh quân sự của Saudi Arabia. Công ty BAE Systems cung cấp cho nước này 72 chiếc Typhoon trong một thỏa thuận ban đầu trị giá 4,4 tỷ bảng Anh. Hiện Riyadh đang xem xét mua thêm 48 chiếc nữa.

Theo Guardian