[Ảnh] Trang trọng, bản sắc nghi lễ rước linh vị Cá Ông Nam Hải
Ngày 25/9, tại phường Vũng Tàu đã khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam năm 2026. Rước linh vị Cá Ông Nam Hải là một trong những nghi lễ độc đáo, đặc sắc của lễ hội này.
Rước linh vị Cá Ông là nghi lễ đầu tiên, rất quan trọng của Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu. Từ sáng sớm ngày 25/9, hàng trăm người đã đến khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu để thực hiện nghi lễ này. Tham dự lễ rước có đầy đủ lãnh đạo phường Vũng Tàu, Ban Quản lý di tích Đình thần Thắng Tam.
Đoàn rước linh vị Cá Ông đi trên những chiếc ghe từ Bãi Trước đến gần Miếu Bà Ngũ Hành ở Bãi Sau rồi neo lại để thực hiện lễ tế. Đi cùng đoàn có tàu của các lực lượng chức năng để làm nhiệm vụ bảo vệ, ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.
Sau khi thực hiện xong lễ tế dài khoảng 60 phút, đoàn rước linh vị quay về Bãi Trước để tiếp tục lễ rước trên đường bộ, đưa linh vị đến Đình thần Thắng Tam ở đường Hoàng Hoa Thám.
Theo quan niệm của cư dân miền biển, Cá Ông, tức Cá Voi là vị thần linh thiêng, luôn chở che, bảo vệ cho ngư dân để có những chuyến biển an toàn, thuyền về đầy ắp thủy sản. Tại Đình thần Thắng Tam hiện còn thờ và trưng bày nhiều bộ xương Cá Ông lụy bờ từ hàng chục năm trước.
Dưới đây là hình ảnh lễ rước linh vị Cá Ông sáng 25/9:
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-trang-trong-ban-sac-nghi-le-ruoc-linh-vi-ca-ong-nam-hai-post991242.html