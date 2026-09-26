[Ảnh] Trang trọng, bản sắc nghi lễ rước linh vị Cá Ông Nam Hải

Đoàn ghe rước linh vị Cá Ông Nam Hải đi từ Bãi Trước ra Bãi Sau. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Rước linh vị Cá Ông là nghi lễ đầu tiên, rất quan trọng của Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu. Từ sáng sớm ngày 25/9, hàng trăm người đã đến khu vực biển Bãi Trước, Vũng Tàu để thực hiện nghi lễ này. Tham dự lễ rước có đầy đủ lãnh đạo phường Vũng Tàu, Ban Quản lý di tích Đình thần Thắng Tam.

Đoàn rước linh vị Cá Ông đi trên những chiếc ghe từ Bãi Trước đến gần Miếu Bà Ngũ Hành ở Bãi Sau rồi neo lại để thực hiện lễ tế. Đi cùng đoàn có tàu của các lực lượng chức năng để làm nhiệm vụ bảo vệ, ứng phó khi có tình huống khẩn cấp.

Đoàn rước linh vị Cá Ông Nam Hải trên đường Quang Trung.

Sau khi thực hiện xong lễ tế dài khoảng 60 phút, đoàn rước linh vị quay về Bãi Trước để tiếp tục lễ rước trên đường bộ, đưa linh vị đến Đình thần Thắng Tam ở đường Hoàng Hoa Thám.

Theo quan niệm của cư dân miền biển, Cá Ông, tức Cá Voi là vị thần linh thiêng, luôn chở che, bảo vệ cho ngư dân để có những chuyến biển an toàn, thuyền về đầy ắp thủy sản. Tại Đình thần Thắng Tam hiện còn thờ và trưng bày nhiều bộ xương Cá Ông lụy bờ từ hàng chục năm trước.

Dưới đây là hình ảnh lễ rước linh vị Cá Ông sáng 25/9:

Diều cầm tay chuẩn bị cho nghi lễ rước linh vị Cá Ông Nam Hải.

Ghe đi rước linh vị Cá Ông Nam Hải xuất phát trong ánh bình minh.

Một chiếc ghe đi thực hiện nghi lễ rước linh vị Cá Ông Nam Hải.

Đi cùng đoàn rước linh vị Cá Ông Nam Hải là ca-nô nước, tàu cảnh sát biển, tàu biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ, ứng phó khi có sự cố khẩn cấp.

Ca-nô của Cảnh sát đường thủy làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn.

Các vị cao niên thực hiện nghi lễ cúng tế, rước linh vị Cá Ông Nam Hải trên ghe.

Lãnh đạo phường Vũng Tàu vái, thắp hương thực hiện lễ cúng tế trên ghe.

Đánh trống, đánh chiêng trên ghe trong khi thực hiện lễ cúng tế, rước linh vị.

Hoạt cảnh chèo thuyền trên ghe trong lễ cúng tế, rước linh vị.

Thả mô hình chiếc ghe trên biển trong lễ cúng tế, rước linh vị.

Học sinh tham gia lễ rước linh vị trên đường bộ.

Múa lân trên đường rước linh vị.

Rước linh vị vào Đình thần Thắng Tam-nơi có tục thờ Cá Ông Nam Hải.

Hát bả trạo trong lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu 2026.

Một góc bộ xương Cá Ông, tức Cá Voi trưng bày, thờ trong Đình thần Thắng Tam, Vũng Tàu.