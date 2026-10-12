'Anh trai vượt ngàn chông gai 2026': 17 thành viên ra mắt Gia tộc anh tài toàn năng

Kỳ Tích chiến thắng vòng Đại chiến

Tại đêm chung kết, hai liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn bước vào vòng Đại chiến với những tiết mục được đầu tư về âm nhạc, dàn dựng và hình ảnh sân khấu. Đây là màn tranh tài quyết định thêm những vị trí góp mặt trong Gia tộc anh tài toàn năng.

Sân khấu trình diễn "Ngầu đét"

Liên minh Kỳ Tích trình diễn ca khúc “Ngầu đét”, trong khi liên minh Khải Hoàn mang đến tiết mục “Thăng hoa”. Hai phần trình diễn thể hiện màu sắc riêng của từng đội, đồng thời cho thấy sự phối hợp giữa các thành viên sau hành trình thi đấu.

Kết quả, “Ngầu đét” giành 2.270 điểm, vượt qua “Thăng hoa” với 2.070 điểm. Chiến thắng giúp liên minh Kỳ Tích có thêm 4 vị trí trong đội hình ra mắt Gia tộc anh tài toàn năng.

Bên cạnh vòng tranh tài, chương trình còn có những màn trình diễn hội ngộ như “Mùa hè năm ấy” và “Hỏa tâm”. Các tiết mục góp phần khép lại hành trình của dàn nghệ sĩ trong mùa giải năm nay, đồng thời tạo cơ hội để các thành viên cùng nhìn lại chặng đường đã qua.

Công bố 17 thành viên Gia tộc anh tài toàn năng

Sau các vòng thi và kết quả chung cuộc, chương trình công bố đội hình gồm 17 thành viên ra mắt Gia tộc anh tài toàn năng.

Gia tộc Anh tài toàn năng

Thái Lê Minh Hiếu là người đầu tiên được xác nhận góp mặt với danh hiệu Anh tài được yêu thích nhất. Các vị trí tiếp theo được phân bổ giữa hai liên minh và những anh tài có điểm hỏa lực cao.

Cụ thể, liên minh Khải Hoàn có Thơm Da LAB, Hà An Huy, OSAD và Hồ Đông Quan. Trong khi đó, liên minh Kỳ Tích có Thỏ Da LAB, Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh, Hoàng Tôn, K.O và Cheng.

Sáu thành viên còn lại được lựa chọn dựa trên điểm hỏa lực gồm Đông Hùng, It’s Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob.

Đội hình quy tụ các nghệ sĩ có màu sắc âm nhạc, phong cách biểu diễn và thế mạnh khác nhau. Việc hình thành Gia tộc anh tài toàn năng mở ra chặng hoạt động tiếp theo cho những gương mặt được lựa chọn sau cuộc tranh tài.

Bên cạnh kết quả về đội hình, chương trình cũng trao nhiều giải thưởng nhằm ghi nhận đóng góp và dấu ấn của các nghệ sĩ trong suốt mùa giải.

Jun Phạm, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy và Neko Lê nhận giải X-Devotion, ghi nhận những đóng góp đặc biệt. Huỳnh Lập được trao giải X-Leader – Thủ lĩnh xuất sắc nhất, dù không góp mặt trong đội hình ra mắt.

Hai nghệ sĩ Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh cùng nhận giải Chiến tướng của năm (X-Fire). Các giải thưởng khác được trao cho những cá nhân có dấu ấn riêng trong chương trình, gồm Phùng Minh Cương với X-Igniter, Đại Nghĩa với X-Mentor, Lê Xuân Tiền với X-Spirit, Nguyễn Văn Chung với X-Beyond và Thuận Nguyễn với X-Infinite.

It’s Charles nhận giải X-Innovator, Will được vinh danh với X-Resilience, 14 Casper nhận X-Traordinary, Vương Anh Tú nhận X-Impact, Toki Thành Thỏ nhận X-Mettle và Tùng Mint nhận X-Valor. Neko Lê còn được trao danh hiệu Anh tài giải trí; Jun Phạm nhận hai danh hiệu Anh tài truyền cảm hứng và Anh tài ấm áp. Thái Lê Minh Hiếu được vinh danh với giải Anh tài làm mạnh.

Các giải thưởng phản ánh nhiều khía cạnh trong hành trình của dàn nghệ sĩ, từ khả năng dẫn dắt đội nhóm, sáng tạo, biểu diễn đến tinh thần đồng hành và đóng góp cho tập thể.

Với kết quả vòng Đại chiến, đội hình 17 thành viên được công bố cùng loạt giải thưởng cuối mùa, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại chặng thi đấu bằng những dấu ấn riêng của các nghệ sĩ. Gia tộc anh tài toàn năng sẽ là nơi tiếp nối hành trình của những gương mặt được lựa chọn sau chương trình.