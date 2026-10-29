Anh Trai Vũ Thịnh đính hôn với bạn gái Fanny sau 9 năm yêu nhau

Vũ Thịnh và Fanny đánh dấu cột mốc mới trong chuyện tình kéo dài 9 năm khi nam ca sĩ chia sẻ hình ảnh cả hai trong trang phục cô dâu, chú rể. Trên trang cá nhân, anh viết: “9 năm cho 1 giây phút. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây và đồng hành cùng anh...”. Khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ dành cho cặp đôi.

Trong bức ảnh được đăng tải, Fanny diện váy cưới trắng, sánh đôi cùng Vũ Thịnh trong bộ vest đen. Cả hai trao nhau ánh mắt hạnh phúc giữa khung cảnh lãng mạn. Dòng trạng thái nhắc đến hành trình 9 năm bên nhau khiến người hâm mộ xúc động, đồng thời mong chờ những thông tin tiếp theo về ngày vui của cặp đôi.

Chuyện tình của Fanny và Vũ Thịnh trải qua không ít thăng trầm. Cả hai có thời gian yêu nhau trong âm thầm, nhưng từng chia tay và trở lại làm bạn vì áp lực dư luận. Khi Fanny tham gia chương trình Tỏ tình hoàn mỹ để tìm kiếm tình yêu mới, Vũ Thịnh quyết định xuất hiện, bày tỏ tình cảm còn dang dở. Trước lời bộc bạch của nam ca sĩ, Fanny cho cả hai thêm cơ hội, giúp cặp đôi nối lại tình cảm trước sự chứng kiến của khán giả.

Sau khi tái hợp, cả hai tiếp tục đồng hành trong cuộc sống và công việc, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau. Tháng 10/2022, cặp đôi ra mắt mini album Chuyện tình chúng mình, lưu giữ hành trình tình yêu qua âm nhạc.

Từ mối tình từng gián đoạn vì áp lực bên ngoài đến hành trình 9 năm gắn bó, Vũ Thịnh và Fanny nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Cột mốc đính hôn lần này đánh dấu bước tiến mới của cả hai sau chặng đường dài bên nhau.