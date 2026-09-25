Anh trai Taeyang thừa nhận là fan BIGBANG, tiết lộ tình cảm đặc biệt dành cho em trai

Suốt khoảng 20 năm, Dong Hyun-bae thường được công chúng biết đến với danh xưng "anh trai Taeyang" hơn là một diễn viên độc lập. Thế nhưng phía sau cái tên ấy không chỉ có những áp lực và khuôn khổ vô hình, mà còn là tình yêu, niềm tự hào đặc biệt mà anh dành cho em trai - thành viên nhóm BIGBANG.

Mới đây, Dong Hyun-bae tiếp tục khiến khán giả chú ý khi công khai thừa nhận mình từng là một trong những người hâm mộ đầu tiên của BIGBANG. Không chỉ dõi theo sự nghiệp của Taeyang với tư cách một người anh, anh còn dành cho em trai sự ngưỡng mộ của một khán giả thực thụ.

Trong video đăng tải ngày 23/9 trên kênh YouTube cá nhân, Dong Hyun-bae đang trò chuyện cùng những người bạn thì bất ngờ nghe một ca khúc của BIGBANG. Từ âm nhạc, câu chuyện nhanh chóng chuyển sang em trai Taeyang và những kỷ niệm của anh với nhóm nhạc đình đám.

Dong Hyun-bae cho biết anh vừa có dịp trở lại một concert của BIGBANG sau nhiều năm. Dù đã lâu mới tham dự, nam diễn viên vẫn không giấu được sự phấn khích: "Thật sự là sau vài năm tôi mới đi xem lại, nhưng rất tuyệt. Các thành viên quá tuyệt vời". Đáng chú ý, khi nói về Taeyang, Dong Hyun-bae không chỉ nhắc đến em trai với tư cách người thân trong gia đình. Anh khẳng định mình thực sự ngưỡng mộ Taeyang với tư cách một nghệ sĩ. "Tôi rất tôn trọng em trai mình với tư cách một nghệ sĩ và tôi thực sự yêu âm nhạc của em ấy", Dong Hyun-bae chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết tình cảm dành cho Taeyang đôi khi xuất phát từ góc nhìn của một người hâm mộ, nhưng cũng có lúc là sự quan tâm và che chở của một người anh. Khi được bạn bè hỏi có phải một "fan cứng" của BIGBANG hay không, anh không ngần ngại đáp: "Tôi là fan thật sự".

Đặc biệt, Dong Hyun-bae còn tiết lộ mình từng là thành viên VIP thế hệ đầu tiên - tên gọi dành cho cộng đồng người hâm mộ chính thức của BIGBANG. Chi tiết này cho thấy sự gắn bó của anh với âm nhạc của nhóm không đơn thuần xuất phát từ mối quan hệ gia đình.

Câu chuyện về việc mua album và vật phẩm của BIGBANG cũng mang đến một khoảnh khắc hài hước đậm chất anh em. Khi được hỏi liệu anh có mua merchandise của nhóm hay không, Dong Hyun-bae bật cười: "Mua sao được?". Sau đó, anh thừa nhận từng được em trai tặng, nhưng về sau vẫn tự mình mua các sản phẩm của BIGBANG.

Khi một người bạn cho biết bản thân cũng sở hữu khá nhiều album của Taeyang, Dong Hyun-bae hài hước nói: "Cảm ơn bạn. Nhờ bạn mà em trai tôi có cái ăn. Cảm ơn nhé, bạn tôi".

Đằng sau những câu chuyện vui vẻ ấy là một tình cảm được Dong Hyun-bae nhắc đến nhiều hơn trong thời gian gần đây. Trước đó, trong video đầu tiên trên YouTube với tiêu đề "Tôi đã sống bị mắc kẹt trong 20 năm", nam diễn viên lần đầu chia sẻ sâu hơn về những gì anh trải qua khi luôn được nhắc đến với tư cách "anh trai Taeyang".

Dong Hyun-bae cho biết ngay cả những người thân thiết, thậm chí cả cậu ruột, đôi khi cũng giới thiệu anh với người khác bằng danh xưng "anh trai Taeyang". Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng mình chưa bao giờ oán trách em trai hay phủ nhận sự nổi tiếng của Taeyang.

Ngược lại, chính việc có một người em nổi tiếng khiến Dong Hyun-bae luôn ý thức rằng mỗi hành động của mình có thể ảnh hưởng đến gia đình. Vì vậy, trong một thời gian dài, anh tự đặt ra cho bản thân nhiều giới hạn. "Không biết từ lúc nào, tôi cũng bị mắc kẹt trong khuôn khổ 'anh trai Taeyang', nghĩ rằng việc này không được làm, việc kia cũng không được làm. Chuyện này đâu chỉ là tổn thương của riêng tôi. Gia đình là những người tôi phải bảo vệ. Có lẽ tôi đã sống như vậy suốt 20 năm mà không nhận ra", anh từng chia sẻ.

Đáng chú ý, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn về kinh tế, Dong Hyun-bae cũng cho biết anh chưa từng tìm đến Taeyang để nhờ giúp đỡ. Anh từng vay tiền cha mẹ nhưng không muốn dựa vào em trai chỉ vì Taeyang là người nổi tiếng và có điều kiện hơn. "Vì em ấy là em trai tôi", nam diễn viên giải thích.

Những chia sẻ ấy phần nào cho thấy mối quan hệ giữa hai anh em không chỉ được xây dựng từ tình cảm gia đình, mà còn có sự tôn trọng dành cho nhau trên con đường riêng. Nếu Taeyang trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của Kpop, Dong Hyun-bae vẫn kiên trì theo đuổi sự nghiệp diễn xuất của mình.

Dong Hyun-bae bắt đầu hoạt động diễn xuất từ năm 2006 với bộ phim "Love Me Not". Sau đó, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm như "Shut Up Flower Boy Band", "The Best Hit", "Prison Playbook" và "Vincenzo".

Sau khoảng hai thập kỷ, danh xưng "anh trai Taeyang" có lẽ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Dong Hyun-bae. Nhưng qua những chia sẻ gần đây, khán giả có thể nhìn thấy một khía cạnh khác của mối quan hệ này: phía sau cái bóng của một ngôi sao là một người anh vừa muốn bảo vệ em trai, vừa tự hào khi được chứng kiến hành trình nghệ thuật của em.

Và có lẽ, với Dong Hyun-bae, được gọi là "anh trai Taeyang" không chỉ là một cái tên gắn với 20 năm cuộc đời, mà còn là một phần đặc biệt trong câu chuyện của chính anh.