[Ảnh] Trải nghiệm đoàn tàu du lịch 'Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình di sản thế giới'

Đoàn tàu được thiết kế như một "khách sạn di động" với 8 toa xe, có các không gian trải nghiệm riêng biệt. (Ảnh: HG)

Là sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt với thiết kế hiện đại, đẳng cấp và đa dạng dịch vụ trải nghiệm, đoàn tàu "Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình Di sản thế giới" còn là cầu nối quan trọng giữa 2 điểm đến du lịch nổi bật của miền trung là Huế và Quảng Trị.

Đoàn tàu không chỉ đưa hành khách đi và đến mà còn mang những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của Việt Nam đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm đoàn tàu du lịch độc đáo và tiện nghi này.

(Ảnh: Du lịch Quảng Trị)

Đoàn tàu du lịch vào ga Đồng Hới. Khách lên tàu mang theo cảm giác đặc biệt khi được trải nghiệm đoàn tàu hiện đại và nhiều không gian văn hóa, ẩm thực. (Ảnh: HG)

Du khách trải nghiệm không gian và dịch vụ của đoàn tàu du lịch.﻿ (Ảnh: HG)

Điểm hẹn giao lưu văn hóa với các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống phục vụ khách du lịch tại toa sinh hoạt cộng đồng. (Ảnh: HG)

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật thu hút sự chú ý của rất nhiều khách đi tàu. (Ảnh: HG)

Thưởng thức các món đặc sản xứ Huế trên đoàn tàu du lịch hành trình di sản thế giới. (Ảnh: HG)

Nhiều du khách chọn mua đặc sản OCOP địa phương với bao gói đẹp mắt và trọng lượng vừa phải để thuận lợi cho quá trình di chuyển của mỗi người. (Ảnh: HG)

Trên toa cộng đồng còn có hoạt động trải nghiệm làm các loại bánh, nhồi bột nấu chè dành cho trẻ. Các cháu rất thích làm, sau đó được thưởng thức tại chỗ sản phẩm của mình làm ra. (Ảnh: HG)

Trên đoàn tàu du lịch Cố đô Huế-Phong Nha có một gian hàng nhỏ của Cát Quảng Bình mang theo những thức uống và sản phẩm độc đáo được làm từ cây xương rồng. Khách nước ngoài tìm hiểu thức uống từ loại cây nhiều gai mọc ngoài bờ cát ở Quảng Bình. (Ảnh:HG)

Một ly nước giữa chuyến đi tưởng chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi đó là trà xương rồng, được thưởng thức ngay trên hành trình về với Phong Nha, câu chuyện lại thú vị hơn. (Ảnh: HG)

Đi qua những miền di sản, chiếc nón cũng là món quà lưu niệm đáng nhớ trong chuyến du lịch bằng đường sắt kết nối Cố đô Huế với Phong Nha. (Ảnh: HG)

Nhóm du khách ghi lại tấm hình lưu niệm giữa 2 đoàn tàu kết nối 2 hành trình di sản: Cố đô Huế-Phong Nha và Huế-Đà Nẵng tại ga Huế. (Ảnh: HG)