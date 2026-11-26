Những hình ảnh mới nhất của các Anh Trai, Em Xinh tại sân bay đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Tuy nhiên, người hâm mộ phát hiện nỗi sợ mới khi các nghệ sĩ “xuất ngoại”: Không phải là sợ nghệ sĩ trượt visa mà là sợ ê kíp trượt visa.

Captain Boy xuất hiện tại sân bay một mình.

Theo những hình ảnh được người hâm mộ chia sẻ, nhiều ê kíp của các nghệ sĩ không thể đồng hành trong chuyến đi lần này. Điều đó đồng nghĩa với việc phần lớn các Anh Trai phải tự xoay xở trong hành trình sang Mỹ. Người hâm mộ không khỏi lo lắng khi các nghệ sĩ thiếu đi những người hỗ trợ quen thuộc. Đặc biệt, hội fan còn thấp thỏm vì không biết lấy đâu ra hình ảnh, video để theo dõi hành trình của thần tượng.

Trong số đó, khoảnh khắc CODY NAM VÕ đứng một mình giữa sân bay nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Hình ảnh Anh Trai CODY bơ vơ, lạc lõng khiến người hâm mộ vừa thương vừa buồn cười. Không ít fan tranh thủ trêu chọc: “Thôi lớn rồi mà, tự đi một bữa đi”.

Để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi, một số Anh Trai được ê kíp trang bị pocket để tự quay hình, ghi lại source truyền thông và gửi về công ty. Động thái này khiến người hâm mộ càng thêm tò mò, mong chờ những thước phim độc quyền do chính các nghệ sĩ thực hiện sẽ có gì.

buitruonglinh hứa hẹn sẽ có Vlog dài 5 phút về chuyến lưu diễn tại Mỹ.

Nhiều HiMom, HiDad hài hước truyền tai nhau: “Nhà nào sợ nghệ sĩ mình quay thiếu source thì cứ đi theo JSOL. Ảnh là chuyên gia "truyền thông bẩn" mà”.

JSOL liên tục cập nhật hành trình của các Anh Trai trong chuyến đi.

“Tổng tài” Captain Boy có lối đi riêng. Vì sợ làm mất pocket, Anh Trai này quyết định chỉ mang theo điện thoại để ghi lại hành trình.

Lo lắng là vậy nhưng các Anh Trai cũng rất tận hưởng chuyến đi này. Minh chứng là loạt tiểu phẩm tại sân bay khiến người hâm mộ cười nghiêng ngả. Đầu tiên phải kể đến CONGB xin làm chân chạy vặt cho “sếp” buitruonglinh để kiếm thêm thu nhập trước khi “xuất khẩu lao động”. Nhưng vì quá vụng về, CONGB bị "sếp" Linh la. Màn tương tác của cả hai khiến không khí tại sân bay thêm phần rộn ràng.

Chuyến đi Las Vegas lần này không chỉ có những kỳ vọng về một sân khấu quốc tế mà còn mở ra nhiều tình huống thú vị bên lề. Khi các Anh Trai phải tự đảm nhận cả nhiệm vụ ghi hình, liệu fan sẽ nhận được những chiếc source chất lượng hay lại có thêm một album tiểu phẩm ngoài dự kiến? Hành trình “Say Hi” tại trời Tây vẫn còn nhiều điều đáng mong chờ.