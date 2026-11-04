Anh trai đi buôn ma túy, em gái ở Hà Nội lấy tiền mua vàng và bất động sản

​Theo Công an TP Hà Nội, từ ngày 17/9/2026 đến 30/10/2026, lực lượng công an đã đồng loạt ra quân, bắt giữ và xử lý tổng cộng 136 đối tượng. Quá trình điều tra đã làm rõ 11 “cầu” mua bán thuộc 5 nhóm hành vi phạm tội.

Đối tượng cùng tang vật liên quan đến vụ án - Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật gồm: hơn 39kg ma túy các loại, 01 khẩu súng, 10 viên đạn cùng nhiều tài liệu liên quan.

​Đường dây này được tổ chức vô cùng tinh vi. Đầu mối nhận hàng từ Campuchia là Nguyễn Công Sơn (SN 1998, trú tại Hưng Yên). Đối tượng này bị bắt giữ cùng 27,8kg ma túy tổng hợp.

Đáng chú ý, em gái của Sơn là Nguyễn Thị Bích Thùy (SN 2006) giữ vai trò giúp sức “rửa tiền” bằng cách dùng tiền bán ma túy mua vàng, nhà đất nhằm hợp thức hóa tài sản.

​Tại đầu cầu Hà Nội, mạng lưới tiêu thụ được điều hành bởi Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1990) và Nguyễn Việt Dũng (SN 1995). Riêng tại địa bàn Hà Đông và các khu vực lân cận, Nguyễn Thanh Tùng (tức Tùng “Kết”, SN 1983) là kẻ cầm đầu một nhóm hoạt động vô cùng phức tạp.

​Hiện Công an TP Hà Nội đã khởi tố, xử lý hình sự 97 đối tượng về 5 tội danh: Tàng trữ, Mua bán, Tổ chức sử dụng, Sử dụng trái phép chất ma túy và Tội rửa tiền. Đồng thời, 39 đối tượng khác đã được đưa đi cai nghiện ma túy.

​Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.