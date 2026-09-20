Anh Trai buitruonglinh rực rỡ với màu sắc riêng tại Chung kết Tinh Hà 'Say Hi'

Sân khấu solo của buitruonglinh mang đến hình ảnh "anh trai nhà bên" gần gũi, đúng với ấn tượng mà khán giả yêu mến ở anh. Nhiều netizen nhận xét Top 1 (Trong Mắt Em) được xây dựng đơn giản, mộc mạc nhưng lại rất hiệu quả như nhiều bản hit trước đây của Á quân Anh Trai "Say Hi" 2025.

Sau hành trình thử sức với nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, buitruonglinh thoải mái trở về với chính mình trong tiết mục chung kết. Phần nhạc cụ vừa đủ, không cầu kỳ; ca từ đơn giản, vui tươi và giàu hình ảnh giúp người nghe dễ dàng nhận ra màu sắc riêng của buitruonglinh.

Cách anh gieo vần trong câu hát “Bầu trời đêm OK cho nên không sao” cũng gợi liên tưởng đến bản hit Dù Cho Mai Về Sau với câu “Bầu trời đêm không mây không sao”. Những tương đồng này cho thấy cách viết nhạc của nam ca sĩ đang dần hình thành một dấu ấn riêng.

Đồng thời, thông qua bài hát, anh cũng gửi gắm tình cảm tới "Top 1 trong lòng anh" - ARCHER, cộng đồng người yêu mến anh.

Bên cạnh sân khấu solo, trong lần làm đội trưởng cuối cùng, buitruonglinh đã thực hiện được điều mà anh ấp ủ - tạo nên một ca khúc sử dụng các chất liệu âm nhạc, văn hóa truyền thống.

Lần đầu tiên, nam ca sĩ thử sức với đàn đáy - nhạc cụ gắn liền với ca trù và đã có màn trình diễn đàn đáy đầy ấn tượng dù chỉ mới tập trong thời gian ngắn.

Nhiều khán giả bày tỏ rằng, từng đoạn trong ca khúc đều chạm đến cảm xúc của họ. Thêu Hoa Dệt Gấm không chỉ gây ấn tượng bởi chất liệu dân gian mà còn ghi điểm với phần ca từ được trau chuốt tỉ mỉ, tạo nên một bức tranh lễ hội dân gian đầy màu sắc.

Đặc biệt, đoạn bridge nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít ARCHER đã hài hước gọi buitruonglinh là “Top 1 kĩ sư xây cầu” bởi cách anh xử lý và dẫn dắt đoạn bridge quá ấn tượng.

buitruonglinh có phần trình diễn đàn đáy đầy xuất sắc trong Thêu Hoa Dệt Gấm.

Các thành viên bày tỏ cảm xúc yên tâm khi có đội trưởng buitruonglinh dẫn dắt.

Thêu Hoa Dệt Gấm chính xác là cái kết đẹp, trọn vẹn nhất của anh trong vai trò đội trưởng tại Tinh Hà "Say Hi". Khán giả không còn bắt gặp hình ảnh nam ca sĩ rơi lệ đầy tiếc nuối khi thành viên trong đội phải dừng bước, mà thay vào đó là một buitruonglinh hạnh phúc, thoải mái và tận hưởng trọn vẹn sân khấu cuối cùng của mình tại chương trình. Cộng đồng người hâm mộ cũng bày tỏ mong muốn được tiếp tục thưởng thức những âm hưởng dân gian trong các sản phẩm âm nhạc tiếp theo của buitruonglinh, bởi lẽ màu sắc này thật sự phù hợp với anh.