Anh Trai Ali Hoàng Dương: Muốn 'tách' khỏi hình ảnh cũ khi bước sang tuổi 30

Trở lại đêm diễn cuối cùng của Tinh Hà "Say Hi", Ali Hoàng Dương xuất hiện với tâm thế khác so với thời điểm còn tham gia cuộc đua. Dù phải dừng chân ngay trước Chung kết, nam ca sĩ cho biết cảm giác "move on" khỏi chương trình đã đến từ khoảng một tháng trước đó.

Xuyên suốt Tinh Hà Say Hi, không ít khán giả nhận ra một Ali Hoàng Dương cởi mở, thoải mái và vui vẻ hơn so với hành trình tại Anh Trai "Say Hi". Giọng ca sinh năm 1996 cho biết ở mùa 1, việc lần đầu hoạt động trong một đội hình nhóm nhạc nam khiến anh phải vừa quan sát, vừa thăm dò, vừa chơi vừa học để làm quen với cách tạo nên một tiết mục cùng các anh em. Sau trải nghiệm đó, Ali Hoàng Dương bước vào Tinh Hà "Say Hi" với sự chủ động hơn, hiểu rõ mình cần làm gì để đáp ứng yêu cầu của chương trình và một đội hình nhóm.

Chia sẻ độc quyền với Hoa Học Trò Online, Ali Hoàng Dương nhìn lại những tiếc nuối sau khi dừng chân, khoảnh khắc bật khóc vì các anh em và những thay đổi anh muốn thực hiện khi bước sang tuổi 30.

Trở lại đêm trao giải với một tâm thế khác, cảm xúc của Ali Hoàng Dương lúc đó ra sao?

Ali Hoàng Dương: Thật ra Ali đã dừng chân trước Chung kết nên cảm giác "move on" (bước tiếp) khỏi chương trình đã có từ một tháng trước đó rồi. Đến đêm trao giải, Ali quay trở lại với tâm thế như một người "đã tốt nghiệp sớm" về thăm trường xưa để trình diễn. Cảm giác rất bồi hồi, nhưng mang yếu tố vui vẻ và "chặt chém" nhiều hơn. Mình đến là phải mặc đồ đẹp nhất, xuất sắc nhất!

Phải dừng bước trước Chung kết, Ali Hoàng Dương đối diện với những tiếc nuối còn lại như thế nào?

Ali Hoàng Dương: Thật ra Ali có tiếc chứ, vì có những bài hát Ali đã chuẩn bị riêng cho chương trình mà mọi người vẫn chưa được thấy. Cá nhân Ali nhận thấy đây là một chương trình đòi hỏi nhiều yếu tố chuyên môn lẫn thương mại. Việc mình không được bình chọn nhiều là điều Ali rất hiểu, vì mình không có một fandom quá lớn mạnh như các Anh Trai khác. Do đó, việc ra về sớm không nằm ngoài dự đoán.

Nhưng lúc anh Trấn Thành gọi tên loại, nhìn thấy các anh em quá tiếc nuối và khóc vì mình, điều đó làm Ali xúc động nhất. Đã nhiều năm rồi Ali không khóc vì thành công hay thất bại trong nghề, nhưng ngày hôm đó Ali khóc rất nhiều.

Ảnh: Tinh Hà "Say Hi".

Qua ngày hôm sau ngủ dậy, xuống công viên ngồi xem lại bài hát của mình, Ali lại khóc tiếp. Nó giống như một khối cảm xúc lớn bị dồn nén trong thời gian dài và bùng phát ra. Tuy nhiên, sau sự việc ấy, Ali thấy mình như một con người mới, được "tái sinh" và hiểu rõ hơn mình cần làm gì cho hành trình tiếp theo.

Sau sự "tái sinh" đó, Ali Hoàng Dương muốn làm gì tiếp theo trên con đường âm nhạc?

Ali Hoàng Dương: Chắc chắn Ali sẽ làm một album. Các anh em cũng liên tục nói Ali phải làm album đi, nên Ali nghĩ mình phải đặt hết những gì mình có vào dự án này.

Ali cũng đang lăn tăn rất nhiều về cách xây dựng hình ảnh nghệ sĩ. Chín năm trước, khi Ali bắt đầu làm nghề, cách xây dựng một nghệ sĩ hoàn toàn khác với các bạn Gen Z bây giờ. Ngày trước, mình chỉ cần làm MV, nếu MV thắng thì trong khoảng thời gian đó ca sĩ cũng thắng. Sau đó, nghệ sĩ đi hát phòng trà, tham gia các show bên ngoài.

Còn ở thời điểm hiện tại, mọi thứ mang tính cá nhân hóa rất cao. Một nghệ sĩ phải có một album thì mới có thể truyền tải hết năng lượng của một nhân vật. Ali cảm thấy bây giờ một single chưa đủ để nói hết khả năng của một con người hay giúp nghệ sĩ giữ được vị trí trong lòng khán giả giữa một dàn nghệ sĩ rất xuất sắc.

Vậy album này hiện đang được Ali Hoàng Dương thực hiện đến đâu?

Ali Hoàng Dương: Ali sợ "nói trước bước không qua" nhưng mọi thứ đang ở những khâu sản xuất đầu tiên. Ali đang tìm cho mình một cái ngách, để những khán giả "đang nằm ngủ ở đâu đó" sẽ thức dậy và ủng hộ mình (cười).

Khi mọi người nhắc tên Ali trên mạng, Ali đều lấy đó làm keyword để sáng tạo. Chẳng hạn mọi người nói tiếc quá khi Ali bị loại, Ali sẽ ra bài Người Được Chọn.

Với album này, Ali Hoàng Dương có muốn thử những màn kết hợp mà khán giả chưa thể đoán trước?

Ali Hoàng Dương: Ali muốn tìm những nhân vật khác mà khán giả chưa bao giờ nghĩ tới. Ví dụ như anh Trấn Thành có bài Cánh Hồng Phai rất hot, Ali có thể feat với anh một bài kiểu Cánh Hồng Chưa Phai(cười). Nhưng quan trọng nhất Ali vẫn muốn tìm những sự kết hợp mà khi nghe đến, khán giả sẽ không đoán được trước.

Ảnh: Tinh Hà "Say Hi".

Về hình ảnh, khán giả sẽ được thấy một Ali Hoàng Dương thay đổi ra sao trong thời gian tới?

Ali Hoàng Dương: Ali đang rất trăn trở và muốn có một cú tách biệt hoàn toàn khỏi những vòng lặp hình ảnh mà mọi người đang thấy. Hiện tại, Ali cảm thấy bản thân còn khá giống nhiều người. Ví dụ chiếc áo Ali mặc hôm nay, ngày mai có thể một bạn khác sẽ mặc.

Do đó, trong đêm trao giải vừa rồi, Ali đã cố tình đặt may hai bộ đồ thật sự khác biệt để không "đụng hàng". Đồ may đắt cỡ nào Ali cũng đầu tư, vì Ali muốn hình ảnh của mình phải tách biệt hoàn toàn. Bước qua tuổi 30, sự trưởng thành và việc hiểu rõ giá trị cuộc sống là rất quan trọng, và đó là thứ Ali đang có được.