[Ảnh] Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân nghe giới thiệu về bia tiến sĩ. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm khu thờ Chu Văn An tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám sáng 6/10. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hướng dẫn viên giới thiệu Văn Miếu-Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Hướng dẫn viên giới thiệu về Văn Miếu-Quốc Tử Giám với Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino đánh hồi trống tại khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino và Phu nhân viết lưu bút tại khu Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)