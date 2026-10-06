[Ảnh] Tổng thống Panama và Phu nhân thăm Văn Miếu-Quốc Tử Giám

Chim vẹt mào (cockatoo) đã vượt qua những hình ảnh quen thuộc gắn với Australia như chuột túi, gấu koala và cò quăm trắng (bin chicken) để trở thành biểu tượng chính thức của Olympic và Paralympic Brisbane 2032, sau khi thiết kế này vô tình bị rò rỉ trên mạng xã hội trước thời điểm công bố.