[Ảnh] Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile

Theo dự báo, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bắc Bộ trong ngày 18/11, sau đó mở rộng sang khu vực Tây Bắc Bộ và tăng cường thêm vào đêm 19 - 20/11, kèm mưa rào và dông. Vùng núi cao có nơi xuống dưới 10 độ, đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 15 - 18 độ.