[Ảnh] Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile
Sáng 16/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile. Cùng dự có Bộ trưởng Công thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng.
Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Tổng cục Xúc tiến xuất khẩu Chile (ProChile) tổ chức.
Sự kiện diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-thong-cong-hoa-chile-jose-antonio-kast-va-phu-nhan-du-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-chile-post1003021.html