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[Ảnh] Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile

Sáng 16/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile. Cùng dự có Bộ trưởng Công thương Việt Nam Lê Mạnh Hùng.

Báo Nhân Dân
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Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Tổng cục Xúc tiến xuất khẩu Chile (ProChile) tổ chức.

Sự kiện diễn ra nhân dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1971-2026), góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, tăng cường kết nối cộng đồng doanh nghiệp và mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân cùng Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng tới dự diễn đàn.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân cùng Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng tới dự diễn đàn.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast và Phu nhân cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

Các đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn.

Các đại biểu Việt Nam tham dự diễn đàn.

Các đại biểu Chile tham dự diễn đàn.

Các đại biểu Chile tham dự diễn đàn.

Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Trần Ngọc Liêm phát biểu khai mạc diễn đàn.

Phó Tổng thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Trần Ngọc Liêm phát biểu khai mạc diễn đàn.

Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất và Thương mại Chile (CPC) Susana Jiménez phát biểu tại diễn đàn.

Chủ tịch Liên đoàn Sản xuất và Thương mại Chile (CPC) Susana Jiménez phát biểu tại diễn đàn.

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn.

Bộ trưởng Công thương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại diễn đàn.

Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Perez Mackenna phát biểu tại diễn đàn.

Bộ trưởng Ngoại giao Chile Francisco Perez Mackenna phát biểu tại diễn đàn.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại diễn đàn.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại diễn đàn.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại diễn đàn.

Tổng thống Cộng hòa Chile José Antonio Kast phát biểu tại diễn đàn.

Quang cảnh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

Quang cảnh Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Chile.

THỦY NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-thong-cong-hoa-chile-jose-antonio-kast-va-phu-nhan-du-dien-dan-doanh-nghiep-viet-nam-chile-post1003021.html