[Ảnh] Tổng lực thi công đường huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành

Các nhà thầu huy động hàng trăm phương tiện cơ giới thi công tổng lực mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác hết các giai đoạn, dự kiến khoảng 90% lượng hành khách đến Thành phố Hồ Chí Minh, do đó, đầu tư giao thông kết nối từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành và ngược lại là việc đặc biệt quan trọng.

Dự án được khởi công ngày 19/8/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2026. Đây là công trình giao thông cấp bách, giữ vai trò huyết mạch trong kết nối vùng, đặc biệt trong việc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành và ngược lại khi đưa vào khai thác.

Đến nay, tuyến giao thông huyết mạch là mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang bước vào giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành, đồng bộ với sân bay khai thác thương mại vào tháng 12 tới.

Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía nam cho biết, sau 14 tháng kể từ ngày khởi công, đến nay sản lượng thi công đạt khoảng 80%. Hiện nay, trên công trường các nhà thầu đang huy động tổng lực máy móc, nhân công tập trung thảm nhựa một số đoạn. Theo kế hoạch cuối năm 2026 cơ bản hoàn thành mở rộng tuyến cao tốc này và tháng 2/2027 hoàn thành cầu Long Thành.

Ghi nhận trên công trường của phóng viên Báo Nhân Dân hôm nay, ngày 29/10.

Là công trình giao thông cấp bách, Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ với mục tiêu hoàn thành theo kế hoạch tháng 12/2026.

Thi công thảm nhựa tại Gói thầu số XL02 đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai.

Thời tiết nắng thuận lợi cho việc thảm nhựa, do đó, các nhà thầu huy động nhân công, máy móc tập trung tăng tốc thi công.

Ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân sáng 29/10, tại gói thầu số 2 có hàng trăm phương tiện được huy động để thi công thảm nhựa, hoàn thiện lan can bên lề đường.

Gói thầu XL02 (Km13+900 đến Km25+920), nhà thầu lập 41 mũi thi công, gồm 21 mũi thi công đường, 14 mũi thi công cầu và 6 mũi thi công đúc dầm.

Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây có chiều dài khoảng 22km, tổng mức đầu tư gần 15.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đồng Nai.

Về quy mô, đoạn từ nút giao đường Vành đai 2 đến nút giao đường Vành đai 3 được đầu tư mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe; đoạn từ nút giao đường Vành đai 3 đến nút giao đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu được đầu tư mở rộng từ 4 lên 10 làn xe.

Thi công đoạn từ 4 lên 8 làn xe mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành.

Công nhân thi công những hạng mục cuối phần lan can đường.

Công nhân thi công những hạng mục cuối phần lan can đường.

Hàng đoàn xe dài chở nhựa đường phục vụ việc thi công thảm nhựa.

Về sản lượng hiện tổng thể dự án đã thi công đạt được 80% và sẽ hoàn thành, thông xe trong tháng 12/2026.

Đoạn nút giao Long Thành nối với đường kết nối sân bay Long Thành cũng đang được khẩn trương hoàn thành.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành nối với cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu và đường kết nối sân bay Long Thành tại nút giao Long Thành.