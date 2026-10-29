[Ảnh] Tổng lực thi công đường huyết mạch nối Thành phố Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành
Để kết nối sân bay Long Thành với các địa phương và khu vực, Trung ương, thành phố Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh đã dành nguồn vốn lớn để đầu tư hệ thống giao thông. Đặc biệt, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, tuyến huyết mạch nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh-sân bay Long Thành đang tổng lực thi công để hoàn thành.
Khi sân bay Long Thành đi vào khai thác hết các giai đoạn, dự kiến khoảng 90% lượng hành khách đến Thành phố Hồ Chí Minh, do đó, đầu tư giao thông kết nối từ trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Long Thành và ngược lại là việc đặc biệt quan trọng.
Dự án được khởi công ngày 19/8/2025 và dự kiến hoàn thành tháng 12/2026. Đây là công trình giao thông cấp bách, giữ vai trò huyết mạch trong kết nối vùng, đặc biệt trong việc kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với sân bay Long Thành và ngược lại khi đưa vào khai thác.
Đến nay, tuyến giao thông huyết mạch là mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành đang bước vào giai đoạn chạy nước rút để hoàn thành, đồng bộ với sân bay khai thác thương mại vào tháng 12 tới.
Ban Quản lý dự án các đường cao tốc phía nam cho biết, sau 14 tháng kể từ ngày khởi công, đến nay sản lượng thi công đạt khoảng 80%. Hiện nay, trên công trường các nhà thầu đang huy động tổng lực máy móc, nhân công tập trung thảm nhựa một số đoạn. Theo kế hoạch cuối năm 2026 cơ bản hoàn thành mở rộng tuyến cao tốc này và tháng 2/2027 hoàn thành cầu Long Thành.
Ghi nhận trên công trường của phóng viên Báo Nhân Dân hôm nay, ngày 29/10.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-luc-thi-cong-duong-huyet-mach-noi-thanh-pho-ho-chi-minh-san-bay-long-thanh-post998871.html