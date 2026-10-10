[Ảnh] Tổng duyệt chương trình 'Chắp cánh tuổi thơ'

“Vườn rừng diệu kỳ” mở ra thế giới thiên nhiên đầy sắc màu.

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và nhằm tạo thêm một không gian văn hóa dành cho thiếu nhi và gia đình.

Dưới đây là một số hình ảnh lễ tổng duyệt chương trình.

Chương 1 - “Miền ký ức” gợi lại tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam qua tình yêu thương và lời dạy của Bác Hồ, mái trường, khăn quàng đỏ, hạt gạo, cánh đồng và ký ức của cha mẹ, giúp các em cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước từ những điều bình dị.

Chương 1 - “Miền ký ức” gợi lại tuổi thơ của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam qua tình yêu thương và lời dạy của Bác Hồ, mái trường, khăn quàng đỏ, hạt gạo, cánh đồng và ký ức của cha mẹ, giúp các em cảm nhận tình yêu quê hương, đất nước từ những điều bình dị.

Chương 2 - “Vườn rừng diệu kỳ” mở ra thế giới thiên nhiên đầy sắc màu: máy bay giấy hóa thành con thuyền, dải ngân hà thành dòng sông dẫn đến khu rừng của hoa lá, côn trùng và muông thú. Âm nhạc kết hợp xiếc, rối, mascot, vũ đạo và tương tác trực tiếp để các em cùng vận động, vui chơi, khám phá.

Chương 2 - “Vườn rừng diệu kỳ” mở ra thế giới thiên nhiên đầy sắc màu: máy bay giấy hóa thành con thuyền, dải ngân hà thành dòng sông dẫn đến khu rừng của hoa lá, côn trùng và muông thú. Âm nhạc kết hợp xiếc, rối, mascot, vũ đạo và tương tác trực tiếp để các em cùng vận động, vui chơi, khám phá.

Chương 3 - “Bầu trời ước mơ” chuyển từ khám phá “Thế giới có gì?” đến lựa chọn “Mình muốn làm điều gì?”. Với điểm tựa là gia đình, thầy cô và niềm tin vào bản thân, các em hiểu rằng ước mơ cần được nuôi dưỡng bằng học tập, rèn luyện và sự kiên trì mỗi ngày.

Chương 3 - “Bầu trời ước mơ” chuyển từ khám phá “Thế giới có gì?” đến lựa chọn “Mình muốn làm điều gì?”. Với điểm tựa là gia đình, thầy cô và niềm tin vào bản thân, các em hiểu rằng ước mơ cần được nuôi dưỡng bằng học tập, rèn luyện và sự kiên trì mỗi ngày.