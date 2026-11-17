Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Tổng Biên tập Báo Pasaxon Syvanh Homsayadeth tại cuộc làm việc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chủ trì cuộc làm việc với Đoàn đại biểu Báo Pasaxon.

Tổng Biên tập Báo Pasaxon﻿ Syvanh Homsayadeth cùng các đồng chí trong đoàn công tác tại cuộc làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, ban, đơn vị của Báo Nhân Dân tại cuộc làm việc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu tại cuộc làm việc.

Tổng Biên tập Báo Pasaxon Syvanh Homsayadeth phát biểu tại cuộc làm việc.

Quang cảnh cuộc làm việc tại Trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội).

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh trao quà lưu niệm tặng Tổng Biên tập Báo Pasaxon Syvanh Homsayadeth tại cuộc làm việc.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và Tổng Biên tập Báo Pasaxon Syvanh Homsayadeth cùng các đại biểu tại cuộc làm việc.

Trước đó, Tổng Biên tập Báo Pasaxon Syvanh Homsayadeth cùng các thành viên trong đoàn tới thăm Phòng truyền thống của Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Báo Pasaxon Syvanh Homsayadeth cùng các thành viên trong đoàn thăm Phòng truyền thống của Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Báo Pasaxon Syvanh Homsayadeth ghi lưu bút tại Phòng truyền thống của Báo Nhân Dân.

Tổng Biên tập Báo Pasaxon Syvanh Homsayadeth, Chánh Văn phòng Báo Nhân Dân Trịnh Quốc Tuân cùng các thành viên trong đoàn tại Phòng truyền thống của Báo Nhân Dân.