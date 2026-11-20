Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)
Các đại biểu tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)
Kiều bào tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)
Kiều bào tham dự buổi gặp. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)