Thành công của Huấn luyện, diễn tập chung phòng, chống khủng bố “Hợp tác 2026” một lần nữa khẳng định quyết tâm và nỗ lực của hai quốc gia láng giềng Việt Nam và Trung Quốc trong việc tăng cường phối hợp, nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ, thách thức an ninh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi nước cũng như trong khu vực.