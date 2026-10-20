[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân gặp cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly dự buổi gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển dự buổi gặp. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch và cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển. (Ảnh: Thống Nhất –TTXVN)

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Đan Mạch, Iceland và Nam Thụy Điển tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly. (Ảnh: Thống Nhất –TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà và sách tiếng Việt cho cộng đồng người Việt Nam. (Ảnh: Thống Nhất – TTXVN)