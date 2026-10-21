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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ

Chiều 21/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Brussels, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ﻿. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đến thủ đô Brussels, bắt đầu thăm chính thức EU và Bỉ﻿. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm﻿ và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tại sân bay quân sự Melsbroek, Brussels. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-phu-nhan-bat-dau-tham-chinh-thuc-eu-va-bi-post997068.html