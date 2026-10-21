[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân gặp đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên minh châu Âu và Vương quốc Bỉ.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ.

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng sách Tiếng Việt cho Hội người Việt Nam tại Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh chung với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.