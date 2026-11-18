Indonesia vừa được lựa chọn làm đồng Chủ tịch Nhóm Các quốc gia và tổ chức hữu nghị về hành động khí hậu dựa trên văn hóa (GFCBCA) nhiệm kỳ 2027–2028, qua đó có thêm cơ hội thúc đẩy việc đưa di sản văn hóa và tri thức bản địa vào các chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.