[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm hai Đại sứ Việt Nam tại nước ngoài

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm 2 Đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Lễ trao Quyết định bổ nhiệm﻿ cho hai Đại sứ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Phạm Bình Đàm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hoà Dân chủ Timor-Leste.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hiệu làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Angola kiêm nhiệm Cộng hòa Congo, Cộng hòa Zambia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Cộng hòa Guinea Xích đạo, Cộng hòa Dân chủ Sao Tome và Principe, Cộng hòa Cabo Verde.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đại sứ mới được bổ nhiệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu giao nhiệm vụ cho các Đại sứ mới được bổ nhiệm.

Đại sứ Phạm Bình Đàm thay mặt các Đại sứ mới được bổ nhiệm phát biểu.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ trao Quyết định bổ nhiệm hai Đại sứ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại nước ngoài.