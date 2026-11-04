[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng tại Đảng bộ thành phố Hà Nội

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Lễ trao Huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội được nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại Lễ trao Huy hiệu Đảng của Đảng bộ Thành phố Hà Nội.

Đại diện các đảng viên lão thành nhận Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 phát biểu.

Đảng bộ Thành phố Hà Nội tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng 80 năm, 75 năm và 70 năm tặng các đồng chí đảng viên lão thành đợt 7/11/2026.