Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội và các cử tri tham dự Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Quốc hội Lưu Nam Tiến báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI với các cử tri.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hoàng Trường phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Hoàn Kiếm phát biểu nêu các kiến nghị với các đại biểu Quốc hội.

Cử tri phường Đống Đa phát biểu nêu các kiến nghị với các đại biểu Quốc hội.

Cử tri phường Ô Chợ Dừa phát biểu nêu các kiến nghị với các đại biểu Quốc hội.

Cử tri phường Cửa Nam phát biểu nêu các kiến nghị với các đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Các cử tri tham dự hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri các phường thuộc đơn vị bầu cử số 1, thành phố Hà Nội, sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.