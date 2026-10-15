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[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Chiều 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Báo Nhân Dân
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong﻿, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong﻿, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Các đại biểu Việt Nam tham dự cuộc tiếp.

Các đại biểu Lào tham dự cuộc tiếp.

Các đại biểu Lào tham dự cuộc tiếp.

﻿Quang cảnh cuộc tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

﻿Quang cảnh cuộc tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

NGUYỄN ĐĂNG KHOA

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-vilay-lakhamphong-post995316.html