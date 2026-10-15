[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong

Phát biểu tại chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 diễn ra chiều 15-10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành và quan trọng nhất là đặt trọn niềm tin vào thanh niên, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thanh niên hiện thực hóa những khát vọng và ước mơ của mình.