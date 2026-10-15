[Ảnh] Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong
Chiều 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tiep-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-vilay-lakhamphong-post995316.html