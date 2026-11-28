Trong đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ duy trì trạng thái ít mưa, trời rét về đêm và sáng, trưa chiều có nắng. Tại Trung Bộ, mưa lớn tiếp tục diễn ra ở nhiều khu vực, có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất. Trong khi đó, Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.